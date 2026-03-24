الاتحاد الآسيوي: جدة ستستضيف مباريات كأس رابطة أبطال النخبة المؤجلة بسبب الحرب

أعلن الاتحاد ​الآسيوي لكرة القدم اليوم ​الثلاثاء أن أربع مواجهات ‌في كأس رابطة أبطال آسيا ‌للنخبة تأجلت بسبب ‌الصراع الجاري في الشرق الأوسط ستقام في مدينة جدة من مباراة ⁠واحدة الشهر المقبل.وكان من المقرر أن تقام مباريات ثمن نهائي البطولة في قطر وإيران والإمارات ذهابا وإيابا في أول أسبوعين من الشهر الحالي.ومن المقرر أن يواجه الأهلي السعودي (حامل ​اللقب) الدحيل القطري بينما يلتقي منافسه المحلي الهلال، الفائز باللقب أربع مرات، السد القطري.ويواجه شباب الأهلي الإماراتي فريق تراكتور الإيراني بينما يلتقي الوحدة الإماراتي الاتحاد ⁠حامل لقب البطولة السعودية للمحترفين.وستقام هذه ‌المباريات الآن يومي 13 و14 أفريل المقبل من جولة واحدة قبل المرحلة النهائية من البطولة.وكان من المقرر أن تستضيف جدة مباريات دور الثمانية ونصف النهائي والنهائي، على ‌أن تقام هذه المباريات ⁠في الفترة من 16 إلى 25 أفريل المقبل.وانتهت مباريات ثمن النهائي في ‌منطقة الشرق بتأهل ثنائي اليابان فيسيل كوبي وماشيدا زيلفيا رفقة بوريرام يونايتد التايلاندي ‌وجوهور ⁠دار التعظيم الماليزي.وستقام قرعة دور الدور ربع النهائي في كوالالمبور غدا الأربعاء.