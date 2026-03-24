بعثة اقتصادية مشتركة الى جمهورية مدغشقر من 30 مارس الى 4 افريل 2026

تنظم غرفة التجارة والصناعة تونس-مدغشقر بالتعاون مع مجلس الاعمال التونسي الافريقي، بعثة اقتصادية مشتركة الى جمهورية مدغشقر، وذلك من 30 مارس الى 4 أفريل المقبل بالعاصمة أنتاناناريفو.وتأتي هذه البعثة في اطار تعزيز التعاون الاقتصادي جنوب-جنوب ودعم انفتاح المؤسسات التونسية على الأسواق الافريقية، حيث تبرز مدغشقر كوجهة واعدة للاستثمار والشراكات الاقتصاديةخاصة بالنسبة للمؤسسات التونسية الراغبة في توسيع حضورها في أسواق افريقيا والمحيط الهنديوتعد هذه المهمة الاقتصادية منصة استراتيجية هامة لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي واكتشاف فرص الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بما يواكب التوجهات الحديثة نحو تنويع الشراكات الاقتصاديةوتوسيع الاسواق .وتهدف هذه البادرة الى ارساء اطار عملي للتواصل المباشر بين رجال الاعمال والمستثمرين من تونس ومدغشقر، بما يساهم في تطوير علاقات شراكة مستدامة ومشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة عاليةويتضمن البرنامج تنظيم لقاءات ثنائية (B2B) موجهة بين المؤسسات واجتماعات مع مسؤولين وممثلين عن الهياكل الحكومية الاقتصادية وزيارات ميدانية لمؤسسات ومناطق صناعية اضافة الى فعاليات تواصل وشبكات أعمال (NetWorking) لتعزيز فرص التعاونوتشمل القطاعات المستهدفة مجالات واعدة ذات امكانات نمو عالية من بينها الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والصناعات الغذائية والسياحة والخدماتوتنشط غرفة التجارة والصناعة تونس -مدغشقر لتعزيز التواجد التونسي في سوق تعتبر واعدة خاصة في ظل النمو الملحوظ للمبادلات التجارية في السنوات الاخيرة