المستقبل الرياضي بقابس يفك ارتباطه مع المدرب محمد الشيباني

أعلن المستقبل الرياضي بقابس عن فكّ الارتباط بالتراضي مع محمد الشيباني مدرب أكابر كرة القدم، وفق ما أورده فريق "الجليزة" في بلاغ نشره أمس الاثنين عبر صفحته الرسمية.ويأتي هذا القرار عقب الهزيمة الثقيلة التي تكبدها زملاء القائد عبد القادر شوية لحساب الدور السادس عشر لمسابقة كأس تونس والتي استقرت على نتيجة 2-5 امام مستضيفه نجم المتلوي، والتي جاءت اثر سلسلة من النتائج السلبية في سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى، جعلت الفريق يصارع من اجل البقاء ضمن مصاف النخبة.ويحتل فريق "الكارلاج"، الذي يتحول خلال الجولة الرابعة والعشرين الى ملعب حمادي العقربي برادس لمواجهة النادي الافريقي، المركز 15 برصيد 17 نقطة.ويعدّ الشيباني خامس مدرب يشرف علي تدريب مستقبل قابس خلال الموسم الجاري بعد كل من طارق جراية واسكندر القصري ومجد الجنزوري ومرسي محمود.