Babnet   Latest update 11:20 Tunis

المستقبل الرياضي بقابس يفك ارتباطه مع المدرب محمد الشيباني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c254e8e261a3.28177926_lgqmneifjkpoh.jpg>
Publié le Mardi 24 Mars 2026 - 10:08
      
أعلن المستقبل الرياضي بقابس عن فكّ الارتباط بالتراضي مع محمد الشيباني مدرب أكابر كرة القدم، وفق ما أورده فريق "الجليزة" في بلاغ نشره أمس الاثنين عبر صفحته الرسمية.
ويأتي هذا القرار عقب الهزيمة الثقيلة التي تكبدها زملاء القائد عبد القادر شوية لحساب الدور السادس عشر لمسابقة كأس تونس والتي استقرت على نتيجة 2-5 امام مستضيفه نجم المتلوي، والتي جاءت اثر سلسلة من النتائج السلبية في سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى، جعلت الفريق يصارع من اجل البقاء ضمن مصاف النخبة.
ويحتل فريق "الكارلاج"، الذي يتحول خلال الجولة الرابعة والعشرين الى ملعب حمادي العقربي برادس لمواجهة النادي الافريقي، المركز 15 برصيد 17 نقطة.

ويعدّ الشيباني خامس مدرب يشرف علي تدريب مستقبل قابس خلال الموسم الجاري بعد كل من طارق جراية واسكندر القصري ومجد الجنزوري ومرسي محمود.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326036

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 24 مارس 2026 | 5 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:03
18:37
15:54
12:33
06:17
04:50
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
19°-8
16°-7
14°-8
17°-6
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/03)     684,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/03)   28592 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>