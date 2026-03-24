الدورة الاولى لمعرض الورود والازهار من 26 الى 28 مارس 2026 بمنطقة بوترفس من معتمدية طبرقة

تنظم غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي، الدورة الاولى لمعرض الورود والازهار من 26 الى 28 مارس الجاري، بالمدرسة الابتدائية بمنطقة بوترفس من معتمدية طبرقة

ويمثل هذا الحدث مناسبة هامة لدعم المبادرات المحلية وتشجيع الاستثمار في قطاع النباتات والزينة واكتشاف أنواع الورود ونباتات الزينة ومشاتل ومنتجات محلية متميزة


ويهدف هذا المهرجان الى تعزيز مكانة الشمال الغربي كوجهة بيئية وسياحية واعدة وتطوير منظومة زراعة وترويج الورود وأزهار الزينة لتصبح قادرة على ولوج الاسواق العالمية


ويتضمن المهرجان مسابقات وورشات تشكيلية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية بوترفس اضافة الى جوائز تشجيعية للفائزين في المسابقة

يذكر، أن غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي، قد نظمت في نوفمبر 2025 ، يوما اعلاميا بمنطقة بوترفس من معتمدية طبرقة، لتقديم دراسة أعدها خبيرهولندي مختص في زراعة الورود وأزهارالزينة حول سبل تطوير هذا القطاع الذي تنشط فيه حوالي مائتي امراة
