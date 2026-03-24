المرصد الوطني للمرور يدعو مستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة أثناء التنقل خصوصا بمناطق نزول الأمطار الغزيرة والثلوج

Publié le Mardi 24 Mars 2026 - 09:10
      
دعا المرصد الوطني لسلامة المرور، اليوم الثلاثاء، مستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة أثناء التنقل خصوصا بمناطق نزول الأمطار الغزيرة والثلوج، وذلك على ضوء ما تشهده البلاد من تقلبات جوية.

وأوصى، المرصد في بلاغ مروري، مستعملي الطريق بالتخفيف من السرعة بالنظر إلى أن الأمطار الغزيرة والثلوج تقلل من ثبات السيارة على الطريق ومضاعفة مسافة الأمان وتجنب الضغط المفاجئ على المكابح لتفادي الانزلاق المائي.


كما حذر المرصد من الأودية والمناطق المنخفضة داعيا إلى عدم المغامرة بعبورها في حالة ارتفاع منسوب المياه.


وأوصى بتفقّد الماسحات والأضواء حاثا على التوقف في مكان آمن وتشغيل الأضواء الرباعية إذا استحالت الرؤية بسبب هطول الأمطار أو تساقط البرد.

ونبه من هبات الرياح التي من الممكن أن تصل إلى 60 كلم/س داعيا إلى ضرورة الإمساك بالمقود بكلتا اليدين خاصة عند عبور الجسور أو المناطق المفتوحة.

وذكّر بضرورة التأكد من شحن الهاتف والتخطيط للرحلة وتأجيل المواعيد غير الضرورية لاسيما إلى منطقة أقصى الشمال.
الثلاثاء 24 مارس 2026 | 5 شوال 1447
