وزارة التجارة: حجز كميات هامة من المواد المدعمة والمنتجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان
أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، مساء اليوم الاثنين، حجز 431 طنا من مادة الفارينة وأكثر من 13 طنا من لحوم الدواجن والأسماك واللحوم الحمراء خلال شهر رمضان، وذلك في إطار عمليات المراقبة الاقتصادية.
وأفاد بلاغ للوزارة بأن فرق المراقبة حجزت خلال كامل الشهر كميات هامة من المواد الاستهلاكية والمنتجات المدعمة التي تم إخفاؤها أو استعمالها في غير أغراضها أو ترويجها خارج المسالك القانونية، وذلك إثر تنفيذ عمليات رقابية بالتنسيق مع المصالح الأمنية.
وشملت أهم المحجوزات 453 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة، من بينها 431 طنا من الفارينة و28 طنا من السكر، إلى جانب 73 ألفا و501 لتر من الزيت النباتي المدعم و35 طنا من الخضر والغلال، من بينها 5,8 أطنان من الموز.
كما تم حجز 182 ألف بيضة و13,5 طنا من لحوم الدواجن والأسماك واللحوم الحمراء، إضافة إلى 565 لترا من الحليب و840 علبة مصبرات طماطم و50 ألف لتر من المياه المعدنية و110 كلغ من القهوة.
ومن بين المواد المحجوزة أيضا 29 ألفا و339 علبة تبغ و27 طنا من المواد العلفية و60 طنا من الأسمدة الكيميائية.
وأفاد بلاغ للوزارة بأن فرق المراقبة حجزت خلال كامل الشهر كميات هامة من المواد الاستهلاكية والمنتجات المدعمة التي تم إخفاؤها أو استعمالها في غير أغراضها أو ترويجها خارج المسالك القانونية، وذلك إثر تنفيذ عمليات رقابية بالتنسيق مع المصالح الأمنية.
وشملت أهم المحجوزات 453 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة، من بينها 431 طنا من الفارينة و28 طنا من السكر، إلى جانب 73 ألفا و501 لتر من الزيت النباتي المدعم و35 طنا من الخضر والغلال، من بينها 5,8 أطنان من الموز.
كما تم حجز 182 ألف بيضة و13,5 طنا من لحوم الدواجن والأسماك واللحوم الحمراء، إضافة إلى 565 لترا من الحليب و840 علبة مصبرات طماطم و50 ألف لتر من المياه المعدنية و110 كلغ من القهوة.
ومن بين المواد المحجوزة أيضا 29 ألفا و339 علبة تبغ و27 طنا من المواد العلفية و60 طنا من الأسمدة الكيميائية.
