تونس تواصل دورها القيادي في استكمال اتفاق دولي للجوائح الصحية

شاركت البعثة الدائمة للجمهوريّة التونسية بجنيف، الاثنين 23 مارس 2026، في افتتاح الاجتماع السادس للفريق العامل الحكومي الدولي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية، بحضور المدير العام للمنظمةو تم التذكير بالمبادرة التي أطلقها قادة 27 دولة سنة 2021 لإرساء إطار دولي أكثر عدلاً في مواجهة الطوارئ الصحيةوخلال الجلسة، قدمت الدكتورة نادية بلحاج عمار نقطة الاتصال الوطنية لوزارة الصحة لدى الفريق العامل، مداخلة أكدت فيها التزام تونس بالمساهمة الفاعلة في المفاوضات، خاصة في ما يتعلق بوضع آلية عادلة لتقاسم المنافع، تضمن النفاذ السريع والمنصف والناجع إلى الأدوية واللقاحات خلال الطوارئ الصحيةوتندرج هذه الشراكة في إطار موقف تونس المبدئي: سيادة صحية، وعدالة دولية، وتضامن فعلي في زمن الأزمات