Babnet   Latest update 23:16 Tunis

تونس تواصل دورها القيادي في استكمال اتفاق دولي للجوائح الصحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c12f63621329.85638651_ojqgnkmlefhpi.jpg>
Publié le Lundi 23 Mars 2026 - 21:38
      
 شاركت البعثة الدائمة للجمهوريّة التونسية بجنيف، الاثنين 23 مارس 2026، في افتتاح الاجتماع السادس للفريق العامل الحكومي الدولي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية، بحضور المدير العام للمنظمة
و تم التذكير بالمبادرة التي أطلقها قادة 27 دولة سنة 2021 لإرساء إطار دولي أكثر عدلاً في مواجهة الطوارئ الصحية
وخلال الجلسة، قدمت الدكتورة نادية بلحاج عمار نقطة الاتصال الوطنية لوزارة الصحة لدى الفريق العامل، مداخلة أكدت فيها التزام تونس بالمساهمة الفاعلة في المفاوضات، خاصة في ما يتعلق بوضع آلية عادلة لتقاسم المنافع، تضمن النفاذ السريع والمنصف والناجع إلى الأدوية واللقاحات خلال الطوارئ الصحية

وتندرج هذه الشراكة في إطار موقف تونس المبدئي: سيادة صحية، وعدالة دولية، وتضامن فعلي في زمن الأزمات
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326020

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 23 مارس 2026 | 4 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:02
18:36
15:54
12:33
06:19
04:52
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet17°
12° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
17°-8
19°-8
15°-8
14°-7
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/03)     650,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/03)   28574 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>