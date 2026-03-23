بن عروس: الدورة الثانية لمهرجان موسيقى الطفولة ببن عروس من 26 الى 29 مارس 2026

Publié le Lundi 23 Mars 2026 - 22:34
      
تنطلق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان موسيقى الطفولة ببن عروس من 26 مارس الى غاية 29 مارس 2026 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس .
وفي هذا السياق بين مدير المهرجان سامي دربز في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان هذه التظاهرة التي تسجل مشاركة 12 متسابقا يمثلون النخبة التي ستتنافس على المراتب الثلاث الأولى وقد بلغوا الدور النهائي بعد ما تم انتقائهم من قبل لجنة تحكيم ، تهدف الى تسليط الضوء واكتشاف المواهب الصغيرة ودعمها وتنمية مهاراتها في المجال الموسيقي.
وأضاف ان مجموعة من المختصين في المجال الموسيقي حاضرين من 8 دول وهي ليبيا والجزائر ومصر والمغرب وفلسطين والعراق وإيطاليا، فضلا عن المشاركة التونسية سيؤثثون مختلف الفعاليات الثقافية وفقرات المهرجان التي تمتد على مدى أربعة أيام والتي تتضمن الندوات والمحاضرات الفكرية والورشات الفنية والموسيقية على غرار ورشة بعنوان "إيقاع الفسيفساء" وكرنفال الابداع الموسيقي وفقرات تنشطيه موسيقية في اطار البرنامج الموازي للمسابقات .

وأفاد مدير مهرجان موسيقى الطفولة ان هذا المهرجان سيكرم مجموعة من المؤثرين في مجال اغنية الطفل في العالم العربي على غرار الفنانة التونسية سونيا مبارك والشاعر العراقي جليل خزعل صاحب اشعار "افتح ياسمسم" والشاعر التونسي الجليدي العويني والمخرج حافظ خليفة والفنان فرحات الجديد .
وقال مدير مهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية ان جديد هذه الدورة هو مشاركة أحسن صوت لذوي الاحتياجات الخاصة في تونس بهدف دمج هذه الفئة في المشهد الثقافي الابداعي وتنمية وتطوير مواهبهم في المجال الموسيقي.
ويذكر ان لجنة الانتقاء بمهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية أصدرت القائمة النهائية للمترشحين للمنافسات النهائية والتي ضمت 12 مترشحا في مختلف أصناف المسابقات بعد ان اعلن المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس بالشراكة مع جمعية الفنان الصغير في وقت سابق عن فتح باب الترشح للمشاركة في مهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية وضبط شروط الترشح لمسابقات هذه التظاهرة وشروط المشاركة فيها.
