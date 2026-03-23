قبلي: انطلاق الدورة 17 لمهرجان ربيع الطفل بسوق الاحد

انطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات مهرجان ربيع الطفل بسوق الاحد في دورته 17 التي تتواصل على امتداد 4 أيام بفضاء دار الثقافة ابن خلدون بالمنطقة، وفق ما أكده مدير هذه المؤسسة الثقافية لسعد شعبان لـ"وات".واوضح المصدر ذاته ان هذا المهرجان يهدف لتوفير متنفس لابناء معتمدية سوق الاحد عبر تقديم سلسلة من العروض المتنوعة التي تجمع بين التنشيط والمسرح وعروض نوادي الاختصاص بدار الثقافة ابن خلدون، مشيرا الى ان مهرجان ربيع الطفل يتزامن هذه السنة مع انقضاء شهر رمضان وتواصل الاحتفالات بعيد الاستقلال الى جانب دخول الأسبوع الثاني من عطلة الربيع، وهو ما من شانه ان يضاعف من الاقبال على دار الثقافة ابن خلدون للتمتع بالفقرات التي يتضمنها برنامج المهرجان طيلة أيامه الأربعة خاصة وان الدخول لكافة العروض مجاني سواءا للأطفال او العائلات.كما افاد لسعد شعبان بان افتتاح المهرجان صباح اليوم تضمن تقديم عرض حكواتي بعنوان "نغمة وحكايات" لمنتصر العميري، في حين يكون رواد دار الثقافة يوم غد على موعد مع العرض المسرحي بعنوان "خنيفس والزهرات" انتاج شركة جمار للإنتاج وإخراج ادم الجبالي، لتتواصل العروض يوم الأربعاء عبر تنظيم عرض تنشيطي بعنوان عمي سيفون، ليكون اختتام المهرجان يوم الخميس القادم عبر تقديم عرض متنوع يؤمنه نشطاء نوادي الاختصاص بدار الثقافة ابن خلدون على غرار نادي الفنون التشكيلية والبراعات اليدوية ونادي المسرح ونادي المفكر الصغير ونادي الفسيفساء ونادي الثقافة الرقمية تتخلله سلسلة من المسابقات المفتوحة للأطفال الحاضرين