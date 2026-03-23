المكتبة الوطنية بتونس تحتضن يوم 2 أفريل المقبل يوما دراسيا "علم النفس الاجتماعي في المدينة"

تحتضن المكتبة الوطنية بتونس، يوم 2 أفريل المقبل، فعاليات يوم دراسي بعنوان "علم النفس الاجتماعي في المدينة"، الذي ينتظم ببادرة من قسم علم النفس بجامعة تونس المنار، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الوطنيين والدوليين، في إطار تجسيد الدور العلمي والمجتمعي للجامعة.وتهدف هذه التظاهرة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للجمعية التونسية لعلم النفس على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إلى تسليط الضوء على أهمية علم النفس الاجتماعي ودوره في فهم الإشكاليات المعاصرة، من خلال ترسيخ ثقافة الحوار ضمن سياقات اجتماعية وثقافية متعددة.كما يسعى هذا اللقاء العلمي إلى تعزيز مكانة علم النفس الاجتماعي كأداة فاعلة في خدمة المجتمع المدني ودعم السياسات العمومية، بما يساهم في تحسين مقاربات معالجة القضايا المجتمعية الراهنة.وسيؤثث هذا اليوم الدراسي عدد من المحاضرين من جامعة تونس المنار والجامعة الكاثوليكية بلوفان، حيث سيقدمون مداخلات علمية متقاطعة تفتح مجال النقاش حول جملة من القضايا، من بينها المساواة بين الجنسين، وسياسات الصحة العمومية، والتحولات في أنماط العمل، إضافة إلى مسألة التمييز في الوسط المهني والتفاوت في الالتزامات المرتبطة بالنموذج الاقتصادي النيوليبرالي.