كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يلتقي سفير الصين بتونس

Publié le Lundi 23 Mars 2026 - 21:22
      
استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عيّاد، اليوم الاثنين، سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس، وان لي، الّذي سلّمه رسالة تهنئة موجّهة إلى رئيس الجمهورية من قبل نظيره الصيني بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال 
وحسب بلاغ اعلامي للوزارة خُصّص اللقاء لاستعراض التطوّر الذي تشهده العلاقات الثنائية وأهمّية متابعة تجسيد بنود الشراكة الاستراتيجية بين تونس والصين لا سيّما فيما يتعلّق بالمشاريع التنموية الكبرى
وتم التباحث خلال اللقاء بخصوص مزيد اثراء الإطار القانوني الرامي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والعمل على تسهيل ولوج المنتجات التونسية إلى السوق الصينية 

وتمّ التطرّق كذلك إلى أهمّ المواعيد متعدّدة الأطراف المشتركة على غرار منتدى التعاون الصيني الافريقي وقمة منتدى التعاون العربي-الصيني المزمع عقدها ببيكين، خلال شهر جوان 2026 
 
