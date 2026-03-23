Babnet   Latest update 21:38 Tunis

سلسلة الدور نصف النهائي للبطولة المحترفة لكرة السلة: شبيبة القيروان تلتحق بالاتحاد المنستيري في الدور النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c19eb04043f7.83486467_pniqgjlfmohek.jpg>
Publié le Lundi 23 Mars 2026 - 21:12
      
التحقت شبيبة القيروان بالاتحاد الرياضي المنستيري في الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، وذلك عقب فوزها اليوم على النادي الإفريقي بنتيجة 81-72 في الجولة الرابعة من سلسلة الدور نصف النهائي.

وبهذه النتيجة رفعت شبيبة القيروان رصيدها إلى 3 انتصارات مقابل فوز واحد للنادي الإفريقي، بعد أن كانت قد حسمت الجولتين الأولى (87-84) والثالثة (72-66)، مقابل انتصار وحيد لفريق باب الجديد في الجولة الثانية (72-68).


من جهته، ضمن الاتحاد الرياضي المنستيري تأهله إلى النهائي إثر فوزه على النجم الساحلي بنتيجة 77-61 في الجولة الرابعة من سلسلة الدور نصف النهائي، متقدما في مجموع المواجهات 3-1. وكان النجم الساحلي قد تفوق في الجولة الثالثة (84-81) بعد تمديد الوقت، في حين انتهت الجولتان الأولى والثانية لصالح الاتحاد المنستيري بنتيجتي 84-64 و80-74.


نتائج سلسلة الدور نصف النهائي

الدور نصف النهائي الأول

* السبت 7 مارس 2026 – قاعة القرجاني
النادي الإفريقي 8487 شبيبة القيروان
* الاثنين 16 مارس 2026 – قاعة القرجاني
النادي الإفريقي 7268 شبيبة القيروان
* الخميس 19 مارس 2026 – قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان 7266 النادي الإفريقي
* الاثنين 23 مارس 2026 – قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان 8172 النادي الإفريقي

الدور نصف النهائي الثاني

* الخميس 5 مارس 2026 – قاعة محمد المزالي
الاتحاد المنستيري 8464 النجم الساحلي
* الأحد 8 مارس 2026 – قاعة محمد المزالي
الاتحاد المنستيري 8074 النجم الساحلي
* الخميس 19 مارس 2026 – قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي 8481 الاتحاد المنستيري (بعد تمديد الوقت)
* الأحد 22 مارس 2026 – قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي 6177 الاتحاد المنستيري

ملاحظة: يُتوّج بلقب البطولة الفريق الذي يحقق 3 انتصارات في سلسلة مباريات الدور النهائي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326012

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 23 مارس 2026 | 4 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:02
18:36
15:54
12:33
06:19
04:52
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
17°-8
19°-8
15°-8
14°-7
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/03)     650,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/03)   28574 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>