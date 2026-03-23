سلسلة الدور نصف النهائي للبطولة المحترفة لكرة السلة: شبيبة القيروان تلتحق بالاتحاد المنستيري في الدور النهائي
التحقت شبيبة القيروان بالاتحاد الرياضي المنستيري في الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، وذلك عقب فوزها اليوم على النادي الإفريقي بنتيجة 81-72 في الجولة الرابعة من سلسلة الدور نصف النهائي.
وبهذه النتيجة رفعت شبيبة القيروان رصيدها إلى 3 انتصارات مقابل فوز واحد للنادي الإفريقي، بعد أن كانت قد حسمت الجولتين الأولى (87-84) والثالثة (72-66)، مقابل انتصار وحيد لفريق باب الجديد في الجولة الثانية (72-68).
من جهته، ضمن الاتحاد الرياضي المنستيري تأهله إلى النهائي إثر فوزه على النجم الساحلي بنتيجة 77-61 في الجولة الرابعة من سلسلة الدور نصف النهائي، متقدما في مجموع المواجهات 3-1. وكان النجم الساحلي قد تفوق في الجولة الثالثة (84-81) بعد تمديد الوقت، في حين انتهت الجولتان الأولى والثانية لصالح الاتحاد المنستيري بنتيجتي 84-64 و80-74.
نتائج سلسلة الدور نصف النهائي
الدور نصف النهائي الأول* السبت 7 مارس 2026 – قاعة القرجاني
النادي الإفريقي 84 – 87 شبيبة القيروان
* الاثنين 16 مارس 2026 – قاعة القرجاني
النادي الإفريقي 72 – 68 شبيبة القيروان
* الخميس 19 مارس 2026 – قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان 72 – 66 النادي الإفريقي
* الاثنين 23 مارس 2026 – قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان 81 – 72 النادي الإفريقي
الدور نصف النهائي الثاني* الخميس 5 مارس 2026 – قاعة محمد المزالي
الاتحاد المنستيري 84 – 64 النجم الساحلي
* الأحد 8 مارس 2026 – قاعة محمد المزالي
الاتحاد المنستيري 80 – 74 النجم الساحلي
* الخميس 19 مارس 2026 – قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي 84 – 81 الاتحاد المنستيري (بعد تمديد الوقت)
* الأحد 22 مارس 2026 – قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي 61 – 77 الاتحاد المنستيري
ملاحظة: يُتوّج بلقب البطولة الفريق الذي يحقق 3 انتصارات في سلسلة مباريات الدور النهائي.
