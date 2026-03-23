هيئة الصيادلة تطلق استشارة وطنية لصياغة "كتاب أبيض" حول رهانات المهنة

Publié le Lundi 23 Mars 2026 - 19:52
      
أعلن رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، مصطفى العروسي، اليوم الاثنين، عن إطلاق استشارة وطنية تشمل كافة الصيادلة، تهدف إلى بلورة أبرز الرهانات والتحديات التي تواجه المهنة، وصياغة "كتاب أبيض" يكون مرجعا استراتيجيا موحدا للقطاع.

وأوضح العروسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه المبادرة تندرج في إطار سعي الهيئة إلى إعادة تحديد أولويات القطاع في ظل التحولات المتسارعة، وصياغة رؤية مشتركة ترتقي بالخدمات الصيدلانية وتستجيب لتطلعات المواطنين.


وبيّن أن هذه الاستشارة ستعتمد أساسا على لقاءات حضورية تنظَّم بمشاركة مختلف المتدخلين في القطاع، داعياً عموم الصيادلة إلى الانخراط الفعلي في هذا المسار التشاركي، بما يضمن الخروج بتصور جامع يعكس واقع المهنة وآفاق تطويرها.


وأشار إلى أن الاستشارة ستمكّن أيضاً من إجراء تشخيص دقيق لمختلف الإشكاليات والنقائص التي تعترض المهنيين، بما يساعد على اقتراح حلول عملية كفيلة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدّمة للمواطن.
وأكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أن القطاع يواجه، على غرار بقية المجالات الصحية، تحديات متعددة ذات أبعاد عالمية وتكنولوجية، تفرض ضرورة مواكبتها عبر إصلاحات هيكلية وتحديث آليات العمل، ضمانا لديمومة القطاع وتعزيزاً لنجاعته.
ولم يحدد العروسي، في هذا السياق، رزنامة دقيقة لانطلاق الاستشارة أو تواتر اللقاءات المرتقبة، مكتفياً بالإعلان عن إطلاقها والدعوة إلى أوسع مشاركة ممكنة في مختلف مراحلها.
الاثنين 23 مارس 2026 | 4 شوال 1447
