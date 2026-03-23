Babnet   Latest update 20:10 Tunis

سفير تونس ببغداد يدعو الجالية التونسية لاتباع تعليمات السلطات العراقية للحفاظ على سلامتهم وأمنهم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c1884bde8878.22388079_loegkpjfimnhq.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 23 Mars 2026 - 19:35 قراءة: 0 د, 42 ث
      
دعا سفير الجمهورية التونسية ببغداد شكري لطيف، الجالية التونسية إلى مواصلة اليقظة والحذر، وضرورة اتباع التعليمات التي تعتمدها السلطات الأمنية والعسكرية العراقية للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين والرعايا الأجانب المقيمين بالعراق في ظل الوضع الراهن في المنطقة.

وطمأن السفير أفراد الجالية التونسية بالعراق، خلال حفل استقبال انتظم أمس الأحد على شرف عدد منهم بمناسبة الذكرى 70 لعيد الاستقلال، حول الوضع الأمني ببلد الاعتماد، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للسفارة.


وجدد حرص البعثة وقسمها القنصلي على متابعة شؤون الجالية التونسية بالعراق، وتقديم الخدمات القنصلية في أفضل الآجال لاسيما في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف صعبة.


وأكد السفير في كلمته، على الأهمية التي توليها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والبعثات الدبلوماسية التونسية للتونسيين المغتربين ببلدان إقامتهم، والتي تحظى شؤونهم برعاية ومتابعة دقيقة من طرف رئيس الجمهورية.

ومثلت المناسبة فرصة للاستماع لمشاغل الجالية التونسية بالعراق وظروف إقامتهم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326006

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الاثنين 23 مارس 2026 | 4 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:02
18:36
15:54
12:33
06:19
04:52
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
17°-7
19°-8
15°-8
14°-7
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/03)     650,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/03)   28574 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>