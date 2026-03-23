المكلفة بتسيير بلدية تونس تؤدّي زيارة تفقد ومتابعة إلى حديقة الحيوانات والمسبح البلدي بالبلفدير

Publié le Lundi 23 Mars 2026 - 19:31
      
أدت المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، اليوم الإثنين، زيارة تفقد ومتابعة إلى حديقة الحيوانات بالبلفدير (وسط العاصمة)، لتقييم الوضعية العامة للحديقة، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالاً كبيراً من العائلات والزوار، مع تواصل العطلة المدرسية التي تزامنت مع عيد الفطر المبارك.

وأكدت بالمناسبة، على ضرورة القطع التام مع أي شكل من أشكال الانتصاب الفوضوي داخل الحديقة، والحفاظ على النظام والنظافة والجمالية العامة لهذا الفضاء الترفيهي، داعية جميع المصالح البلدية المعنية إلى العمل على تلافي أي إشكال قد يؤثر سلباً على راحة الزوار، وفق بلاغ صادر عن البلديّة.


كما عاينت عن كثب، مختلف الاحداثات والفضاءات الجديدة المخصصة لبعض الحيوانات، والتي تهدف إلى تحسين ظروف إيوائها مع تعزيز الجانب التثقيفي والترفيهي للزوار.


واطلعت كذلك على سير العمل بالمسبح البلدي بالبلفدير، والاستعدادات الجارية لاستقبال موسم النشاط الصيفي المقبل، مشددة على أهمية إتمام كافة أعمال الصيانة والتهيئة في أحسن الظروف، لضمان تقديم أفضل الخدمات وتعزيز هذا المرفق كوجهة رياضية وترفيهية مفضلة في قلب العاصمة.

وتمّ التأكيد خلال الزيارة، على التزام بلدية تونس الدائم بتحسين وتطوير مرافقها العمومية، وعلى دعوة مرتادي هذه الفضاءات إلى المساهمة في الحفاظ على نظافتها وجماليتها.


وقد واكب هذه الزيارة التفقدية متصرف الدائرة البلدية بالمنزه وعدد من الإطارات البلدية المعنية.
الاثنين 23 مارس 2026 | 4 شوال 1447
