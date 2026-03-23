توننداكس يرتفع في أوّل حصّة من الأسبوع

Publié le Lundi 23 Mars 2026 - 18:32
      
سجل المؤشر المرجعي لبورصة تونس "توننداكس"، خلال الحصّة الأولى من الأسبوع، زيادة بنسبة 0،36 بالمائة، وأقفل عند النقطة 15584،07، وسط معاملات لم تتجاوز قيمتها 7،1 مليون دينارا، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".

وسجل سهم الصناعات الكيميائية تطوّرا، بنسبة 5،7 بالمائة، وأنهى السهم الحصّة عند سعر 86،950 دينار، وسط معاملات قدّرت ب367 ألف دينار.


وزادت قيمة سهم تأمينات المغاربية، بنسبة 3،2 بالمائة، وبلغ مستوى السهم 74 دينارا. وبلغت المبادلات على السهم 423 ألف دينار.


وفقد سهم الشركة التونسيّة لصناعة الإطارات المطاطية 4،4 بالمائة من قيمته، وأقفل عند سعر 7،130 دينار. ولم تتجاوز المعاملات على السهم 35 ألف دينار.

وتقهقر سعر سهم أوفيس بلاست، بدوره، بنسبة 2 بالمائة وبلغ مستوى 1،950 دينار، وبلغ إجمالي المبادلات على السهم 476 ألف دينار.

وتصدّر سهم البنك التجاري قائمة الأسهم الأكثر تبادلا، واستحوذ على معاملات بحجم 1،2 مليون دينار. وأقفل السهم عند مستوى 73،900 دينار بعد أن زادت قيمته، بنسبة 2،8 بالمائة.
الاثنين 23 مارس 2026 | 4 شوال 1447
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/03)     650,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/03)   28574 MDT
