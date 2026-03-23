إطلاق الدورة الثالثة عشرة من المسابقة الوطنية لأفضل تغليف

أعلن المركز الفني للتعبئة والتغليف عن إطلاق الدورة الثالثة عشرة من المسابقة الوطنية لأفضل تغليفوأبرز المركز في بلاغ صادر عنه اليوم الإثنين، أن هذه المسابقة موجهة إلى المؤسسات المصنعة والمستعملة للتغليف، ووكالات الاتصال، والمصممين، والحرفيين، وتشمل التغليف الأولي والثانوي ، إضافة إلى لوازم التغليف والمواد وأنظمة التعليبوأوضح المركز أن "هذه الدورة تسلط الضوء على أفضل حلول التغليف التي طورتها المؤسسات والمصممون، مع تثمين قدرة القطاع التونسي على الاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية والتحديات الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بالاستدامة والاقتصاد الدائري"ودعا المهنيين الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط www.packtec.tn/concours/ في أجل أقصاه 2 ماي 2026.ويُذكر أن المنتجات المترشحة للجائزة الكبرى التونسية للتغليف سيتم تقييمها ضمن فئتين رئيسيتين، وهما "التصميم البصري للتغليف" الذي يهتم بالجوانب الجمالية والتسويقية (مع مراعاة معايير الابتكار، وجاذبية المنتج في نقطة البيع، وقدرته على تحفيز الشراء...)، وفئة "التقنية" التي تركز على الأداء الوظيفي والصناعي للتغليفكما أفاد البلاغ بأنه سيتم كذلك إسناد جائزة خاصة بعنوان «جوائز التغليف المستدام» للتغليف الذي يدمج بشكل نموذجي مبادئ التنمية المستدامة في تصميمه.