ملحق مونديال 2026.. الإصابة تبعد كييزا عن منتخب إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، استبعاد المهاجم فيديريكو كييزا عن تشكيلة المنتخب الإيطالي الذي يستعد لخوض نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 في كرة القدم أمام إيرلندا الشمالية، نظرا إلى عدم جاهزيته للعب.وذكر بيان للاتحاد المحلي أن مهاجم ليفربول الإنقليزي كييزا "لم يعتمد للمشاركة في المباراتين المقبلتين"، في إشارة إلى المواجهة أمام إيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق، ثم في حال الفوز أمام بلاد الغال أو البوسنة والهرسك الأسبوع المقبل.واستدعى جينارو غاتوزو، مدرب الأتزوري، نيكولو كامبياجي لاعب نادي بولونيا لتعويض كييزا.ولم يحدد الاتحاد الإيطالي نوعية إصابة كييزا (28 سنة)، والتي تعد نكسة إضافية لمسيرة اللاعب الذي كان يعد يوما من أبرز المواهب الإيطالية.ولم يرتد كييزا، المتوج بلقب كأس أوروبا 2021، قميص منتخب بلاده منذ كأس أوروبا 2024، التي انتهت مبكرا بالنسبة إلى "أتزورا" إثر الخسارة أمام سويسرا 0-2 في ثمن النهائي.وتواجه إيطاليا نظيرتها إيرلندا الشمالية على أرضية ملعب أتالانتا في برغامو، طامحة للحفاظ على آمالها بانتزاع إحدى البطاقات المؤهلة إلى كأس العالم وتلافي الغياب للمرة الثالثة تواليا عن النهائيات العالمية.