المنستير: الدورة الثانية لملتقى الإمام المازري بعنوان "مدينة المنستير بين إشعاع الأعلام وخلود المعالم: قراءة في المسار الحضاري والعلمي"

تنظّم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالمنستير، يوم الأربعاء المقبل، الدورة الثانية لملتقى الإمام المازري تحت عنوان "مدينة المنستير بين إشعاع الأعلام وخلود المعالم: قراءة في المسار الحضاري والعلمي".ويعدّ الإمام أبو عبد الله المازري (توفي سنة 536 هـ) مرجعية علمية بارزة في المذهب وفي الفكر الأصولي والكلامي.وبتضمن برنامج الندوة جلستين علميتين، جلسة أولى يترأسها د. يوسف الحامدي بعنوان " أعلام المنستير: الأدوار العلمية والفكرية في حفظ الهوية وبناء الإشعاع الحضاري"، وتتضمن مداخلات لكل من د. محمد الشتيوي بعنوان "العلماء والعباد في رباط المنستير : أقطاب سلوك وأعلام مالكية"، ود. الصحبي بن منصور حول "علاقة الإمام سحنون بمدينة المنستير وعلمائها"، إضافة إلى محاضرة د. محمد صابر الثابت بعنوان "الإمام المازري وإشعاعه شرقا وغربا"، وأ. محمد عامر حكيمة حول "إشعاع علماء المنستير في العصر الحديث الشيخ سالم بوحاجب نموذجا".أما الجلسة العلمية الثانية فيترأسها أ. زهير عباس وتحمل عنوان " المعالم المعمارية والدينية بالمنستير وآفاق تثمين الإرث العلمي والحضاري"، وتتضمن مداخلة د. محمد علي الخرشفي بعنوان "المسار الحضاري لمدينة الإمام المازري: المعالم الدينية نموذجا"، ومداخلة د. لطفي البكوش بعنوان " المنستير زمن الفتح الإسلامي: النشأة الأولى ومكانة الرباط"، إضافة إلى مداخلة د. صابرين المقدم حول "النقوش الكتابية بمعالم مدينة المنستير : قراءة في الابعاد الدينية والحضارية".كما ينقسم الملتقى إلى جملة من المحاور يحمل الأول عنوان " المنستير في سياقها الجغرافي والتاريخي" يستعرض الموقع الاستراتيجي للمدينة ودوره في تبلور هوية حضارية متميزة، والمنستير والنشأة الأولى لمدينة المنستير، ومكانة الرباط زمن الفتح الإسلامي، إضافة إلى المدينة في العهود الأغلبية والفاطمية والصنهاجية بين التدين والدفاع.أما المحور الثاني فيتعرض إلى علماء المنستير بين الجذور العلمية والإشعاع الحضاري، وكيفية اسهامهم في الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية، ومقاومة محاولات الطمس والاستعمار عبر العلم والتعليم.كما يتعرض المحور إلى أثر دراسة سيرهم في فهم التحولات الفكرية والثقافية التي عرفتها البلاد التونسية في سياقاتها المختلفة ودراسة البنية المعرفية للمؤسسات التي احتضنت هؤلاء العلماء، كالزوايا والمدارس والمساجد، ويكشف عن دينامكيات العلاقة بين المعرفة الدينية والمعارف الوضعية في فكرهم وممارستهم.ويحمل المحور الثالث عنوان المعالم المعمارية والدينية في المنستير كذاكرة حضارية ويتضمن رباط المنستير بين الوظيفة الدفاعية والدور الديني الصوفي والزوايا والمساجد القديمة، ودورها في التكوين الديني والاجتماعي، والمحافظة على التراث المعماري في وجه التحديث العمراني.أما المحور الرابع فيهتم بآفاق تثمين الإرث العلمي والمعماري للمنستير، ويتعرض إلى أهمية الملتقيات العلمية ( مثل ملتقى الإمام المازري في إعادة قراءة التاريخ ودور البحث الأكاديمي في إنقاذ التراث من النسيان)، فضلا عن تقديم مقترحات عملية للتثمين حول موضوع "من التاريخ إلى السياحة الثقافية والدينية".كما تتضمن الندوة ورشة في الرسم موضوعها " المنستير بين إشعاع الأعلام وخلود المعالم " ( تأطير الفنان التشكيلي علي البرقاوي).