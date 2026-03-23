وزارة التعليم العالي تعلن عن مسابقة وطنية لتصميم هوية بصرية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ اليوم الاثنين، عن تنظيم مسابقة وطنية موجّهة إلى الطلبة المرسمين بالمؤسسات الجامعية العمومية والخاصة، لإعداد الشعار والهوية البصرية لبرنامج "تونس عاصمة السياحة العربية 2027" وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة.وتندرج هذه المبادرة في إطار الاستعدادات لتنظيم الحدث الإقليمي "تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027"، بما يقتضي إطلاق حملة ترويجية متكاملة تقوم على هوية بصرية موحّدة تعكس خصوصيات الوجهة التونسية وتدعم إشعاعها على المستويين العربي والدولي. وفي هذا السياق، تسعى المسابقة إلى ابتكار شعار رسمي إلى جانب إعداد ميثاق بصري متكامل يضمن توحيد مختلف المواد الاتصالية.ورُصدت للمسابقة جوائز مالية تتمثل في 4000 دينار للفائز بالمرتبة الأولى، و3000 دينار للمرتبة الثانية، و2000 دينار للمرتبة الثالثة، إلى جانب اعتماد المشروع المتوّج كهوية رسمية للحملة وتمتيعه بإشعاع إعلامي وطني ودولي.ويفتح يوم 9 أفريل 2026 باب التسجيل الإلكتروني عبر المنصة على أن يكون يوم 19 أفريل 2026 آخر أجل لقبول الترشحات لهذه المسابقة الوطنية عبر إرسال ملفات الترشح كاملة عبر البريد الإلكتروني logotunisarabtourismcapital@gmail.comويُشترط في المترشحين أن يكونوا مرسمين خلال السنة الجامعية الجارية، مع إمكانية المشاركة الفردية أو ضمن فرق لا تتجاوز طالبين، على أن تكون الأعمال المقدمة أصلية وغير مستنسخة أو مستوحاة من تصاميم سابقة، وألا تكون قد خضعت لأي استغلال تجاري. كما يلتزم المشاركون، في صورة فوزهم، بتفويت الحقوق المادية للمشروع لفائدة وزارة السياحة، مع احتفاظهم بحقوقهم المعنوية.وتتضمن المشاريع المطلوبة جملة من المكوّنات، أبرزها تصميم شعار رسمي في صيغ متعددة (ملونة وأحادية اللون)، وإعداد ميثاق بصري يشمل الألوان والخطوط وقواعد الاستخدام، إلى جانب تصور بصري شامل قابل للتوظيف في مختلف الوسائط، من المنصات الرقمية إلى الفضاءات السياحية ووسائل النقل والمواد الترويجية. كما يُشترط تقديم الهوية بثلاث لغات: العربية والفرنسية والإنجليزية.وأكدت الوزارة أن كل ملف منقوص أو وارد خارج الآجال المحددة لن يتم قبوله، قبل الإعلان يوم 23 أفريل عن نتائج المرحلة الأولى واختيار 5 مشاريع فقط للمرور إلى المرحلة النهائية.وتُستكمل المسابقة بتنظيم "هاكاثون" يومي 1 و2 ماي 2026 بمنطقة سيدي الظريف بالعاصمة، حيث يستفيد المتأهلون من مرافقة خبراء في التصميم والاتصال والسياحة لتطوير مقترحاتهم.ويُختتم هذا المسار يوم 2 ماي المقبل بعرض المشاريع أمام لجنة التحكيم، تليه المداولات وإعلان الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى، إلى جانب اعتماد المشروع المتوّج كهوية بصرية رسمية لبرنامج "تونس عاصمة السياحة العربية 2027".