الاتحاد الرياضي ببن قردان - سفيان الحيدوسي مدربا جديدا خلفا لكريم دلهوم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/631b56bf2e13e8.51322061_gifnjepqmkhol.jpg>

اعلن الاتحاد الرياضي ببن قردان اليوم الاثنين عن تعيين سفيان الحيدوسي مدربا جديدا لفريق الاكابر لكرة القدم خلفا لكريم دلهوم الذي تم انهاء العلاقة التعاقدية معه في نفس اليوم.

وتاتي القطيعة مع دلهوم بعد خروج الفريق من الدور السادس عشر لمسابقة كاس تونس اثر خسارته الثقيلة امس الاحد امام هلال مساكن (4-1).