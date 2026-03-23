تونس: ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 22 مارس الجاري بنسبة 4,20 بالمائة
سجّل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 22 مارس الجاري ارتفاعاً بنسبة 4,20 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بعد تسجيل 248 قتيلاً مقابل 238 قتيلاً سنة 2025، وفق ما أكّده المرصد الوطني لسلامة المرور.
وأوضح المرصد، في إحصائيات نشرها على موقعه الرسمي، أنّه تم يوم أمس الأحد تسجيل 9 حوادث أسفرت عن قتيلين و17 جريحاً، مشيراً في المقابل إلى تسجيل انخفاض في عدد الحوادث بنسبة 30,34 بالمائة خلال الفترة نفسها، حيث تم تسجيل 861 حادثاً مقابل 1236 حادثاً سنة 2025. كما تراجع عدد الجرحى بنسبة 29,11 بالمائة بعد انخفاضه من 1580 جريحاً سنة 2025 إلى 1120 جريحاً سنة 2026.
وكشفت معطيات المرصد أنّ السهو وعدم الانتباه يتصدران أسباب الحوادث بـ 224 حادثاً (26 بالمائة)، تليهما السرعة بـ 209 حوادث (24,27 بالمائة)، ثم قطع الطريق بـ 108 حوادث (12,5 بالمائة)، وعدم احترام الأولوية بـ 76 حادثاً (8,83 بالمائة).
وفي ما يتعلق بأسباب الوفيات والجرحى، جاءت السرعة في المرتبة الأولى باعتبارها السبب الأبرز للحوادث القاتلة، حيث تسببت في 91 حالة وفاة (36,7 بالمائة) وخلّفت 288 جريحاً، تليها السهو وعدم الانتباه بـ 33 قتيلاً و273 جريحاً، ثم قطع الطريق بـ 29 قتيلاً و98 جريحاً.
وأكد المرصد أن الإحصائيات المتعلقة بسنة 2026 هي معطيات أولية قابلة للتحيين اليومي وفق المستجدات الواردة من المصادر الرسمية. كما أوضح أن الترتيب الجغرافي للحوادث يعتمد على معايير كمية بحتة، دون الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الديمغرافية أو المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل جهة، وهو ما قد يؤثر على دقة المقارنة الموضوعية بين المناطق.
