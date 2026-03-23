Babnet   Latest update 18:32 Tunis

تونس: ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 22 مارس الجاري بنسبة 4,20 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66c45e285998d8.63964902_klqjonfhpgeim.jpg>
Publié le Lundi 23 Mars 2026 - 17:29
      
سجّل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 22 مارس الجاري ارتفاعاً بنسبة 4,20 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بعد تسجيل 248 قتيلاً مقابل 238 قتيلاً سنة 2025، وفق ما أكّده المرصد الوطني لسلامة المرور.

وأوضح المرصد، في إحصائيات نشرها على موقعه الرسمي، أنّه تم يوم أمس الأحد تسجيل 9 حوادث أسفرت عن قتيلين و17 جريحاً، مشيراً في المقابل إلى تسجيل انخفاض في عدد الحوادث بنسبة 30,34 بالمائة خلال الفترة نفسها، حيث تم تسجيل 861 حادثاً مقابل 1236 حادثاً سنة 2025. كما تراجع عدد الجرحى بنسبة 29,11 بالمائة بعد انخفاضه من 1580 جريحاً سنة 2025 إلى 1120 جريحاً سنة 2026.


وكشفت معطيات المرصد أنّ السهو وعدم الانتباه يتصدران أسباب الحوادث بـ 224 حادثاً (26 بالمائة)، تليهما السرعة بـ 209 حوادث (24,27 بالمائة)، ثم قطع الطريق بـ 108 حوادث (12,5 بالمائة)، وعدم احترام الأولوية بـ 76 حادثاً (8,83 بالمائة).


وفي ما يتعلق بأسباب الوفيات والجرحى، جاءت السرعة في المرتبة الأولى باعتبارها السبب الأبرز للحوادث القاتلة، حيث تسببت في 91 حالة وفاة (36,7 بالمائة) وخلّفت 288 جريحاً، تليها السهو وعدم الانتباه بـ 33 قتيلاً و273 جريحاً، ثم قطع الطريق بـ 29 قتيلاً و98 جريحاً.

وأكد المرصد أن الإحصائيات المتعلقة بسنة 2026 هي معطيات أولية قابلة للتحيين اليومي وفق المستجدات الواردة من المصادر الرسمية. كما أوضح أن الترتيب الجغرافي للحوادث يعتمد على معايير كمية بحتة، دون الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الديمغرافية أو المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل جهة، وهو ما قد يؤثر على دقة المقارنة الموضوعية بين المناطق.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325997

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 23 مارس 2026 | 4 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:02
18:36
15:54
12:33
06:19
04:52
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
17°-7
19°-8
15°-8
14°-7
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/03)     650,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/03)   28574 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>