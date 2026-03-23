Babnet   Latest update 17:06 Tunis

كاس تونس (الدور السادس عشر- الدفعة2): النتائج والهدافون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/679f934b8e19a8.51957913_ipkljegfhmoqn.jpg>
Publié le Lundi 23 Mars 2026 - 17:00
      
أُجريت اليوم الإثنين مباريات الدفعة الثانية من الدور السادس عشر لمسابقة كأس تونس لكرة القدم لموسم 2025-2026، وأسفرت عن النتائج التالية:

الإثنين 23 مارس 2026

الملعب البلدي ببوحجلة

* بعث بوحجلة 2 – 1 اتحاد قصور الساف

الأهداف: عبد القادر النقموشي (19)، حسان المولهي (111) — محمد أمين بن تركية (41 ض.ج)
تأهل بعث بوحجلة بعد التمديد

الملعب البلدي بعقارب (دون حضور الجمهور)

* كوكب عقارب 1 – 4 الملعب القابسي
الهدف: سالم البحري (61)
أهداف الملعب القابسي: عبد الله الخاوي (9)، خليل ساسي (17)، وليد الجربي (29)، خالد البوسعايدي (76)

ملعب جربة أجيم الاصطناعي

* الاتحاد الرياضي بأجيم جربة 2 – 0 مكارم المهدية
الأهداف: علاء الدين بوحجر (5)، حسام قمونة (37 ض.ج)

مباراة مؤجلة

السبت 28 مارس 2026

* وداد الحامة – الترجي الرياضي (ملعب الحامة، س 13:30)

نتائج الدفعة الأولى (الأحد 22 مارس 2026)

جندوبة الرياضية 2 – 0 سكك الحديد الصفاقسي
الأهداف: شادي المحمدي (29، 85)

النادي البنزرتي 2 – 2 مستقبل المرسى
الأهداف: نور الدين عايندي (82، 112) — فيليب أدجو (5)، يوسف داوو (97)
تأهل النادي البنزرتي بركلات الترجيح 5-4

مستقبل سليمان 2 – 2 الملعب التونسي
الأهداف: أحمد بوعصيدة (30)، مالك المهري (32) — يوسف الضفلاوي (63)، يوسف السعفي (69)
تأهل مستقبل سليمان بركلات الترجيح 4-1

الملعب الرياضي بمرناق 1 – 1 الأولمبي الباجي
الأهداف: عزيز الهيشري (120) — البشير حسني (125)
تأهل الأولمبي الباجي بركلات الترجيح 5-3

الاتحاد المنستيري 1 – 0 النادي الإفريقي
الهدف: رائد بوشنيبة (7)

شبيبة القيروان 0 – 1 النادي الصفاقسي
الهدف: علي معلول (120 ض.ج)

هلال مساكن 4 – 1 اتحاد بن قردان
الأهداف: محمد عزيز الماجري (16، 83)، محمد عزيز الزرغاطي (81)، أيمن البوزيدي (85) — جاسم عبشة (50)

الواحة الرياضية بقبلي 0 – 1 شبيبة العمران
الهدف: عدي بلحاج (15)

نجم المتلوي 5 – 2 مستقبل قابس
الأهداف: حمزة منصري (51، 67، 96)، شريف بوديان (113 ض.ج)، بوندون نانا (120) — معتز بيداني (16)، موكوبا ديولفي (41)

السهم الرياضي بقصر قفصة 0 – 5 النجم الساحلي
الأهداف: محمد الضاوي (17، 25)، محمد الهادي بوسلامة (21)، محمد أمين بن عمر (85)

الترجي الجرجيسي 0 – 0 النادي القربي
تأهل الترجي الجرجيسي بركلات الترجيح 4-3

تقدم ساقية الداير 6 – 0 المشعل الرياضي بالساحلين
الأهداف: حمزة الربيعي (7)، حمدي الجيناوي (40)، فادي درقاش (50، 54)، هارون بن عامر (77)، حمدي السلامي (90)
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325994

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 23 مارس 2026 | 4 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:02
18:36
15:54
12:33
06:19
04:52
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-7
19°-8
15°-8
14°-7
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/03)     650,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/03)   28574 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>