كاس تونس (الدور السادس عشر- الدفعة2): النتائج والهدافون
أُجريت اليوم الإثنين مباريات الدفعة الثانية من الدور السادس عشر لمسابقة كأس تونس لكرة القدم لموسم 2025-2026، وأسفرت عن النتائج التالية:
الإثنين 23 مارس 2026الملعب البلدي ببوحجلة
* بعث بوحجلة 2 – 1 اتحاد قصور الساف
الأهداف: عبد القادر النقموشي (19)، حسان المولهي (111) — محمد أمين بن تركية (41 ض.ج)
➤ تأهل بعث بوحجلة بعد التمديد
الملعب البلدي بعقارب (دون حضور الجمهور)
* كوكب عقارب 1 – 4 الملعب القابسي
الهدف: سالم البحري (61)
أهداف الملعب القابسي: عبد الله الخاوي (9)، خليل ساسي (17)، وليد الجربي (29)، خالد البوسعايدي (76)
ملعب جربة أجيم الاصطناعي
* الاتحاد الرياضي بأجيم جربة 2 – 0 مكارم المهدية
الأهداف: علاء الدين بوحجر (5)، حسام قمونة (37 ض.ج)
مباراة مؤجلةالسبت 28 مارس 2026
* وداد الحامة – الترجي الرياضي (ملعب الحامة، س 13:30)
نتائج الدفعة الأولى (الأحد 22 مارس 2026)جندوبة الرياضية 2 – 0 سكك الحديد الصفاقسي
الأهداف: شادي المحمدي (29، 85)
النادي البنزرتي 2 – 2 مستقبل المرسى
الأهداف: نور الدين عايندي (82، 112) — فيليب أدجو (5)، يوسف داوو (97)
➤ تأهل النادي البنزرتي بركلات الترجيح 5-4
مستقبل سليمان 2 – 2 الملعب التونسي
الأهداف: أحمد بوعصيدة (30)، مالك المهري (32) — يوسف الضفلاوي (63)، يوسف السعفي (69)
➤ تأهل مستقبل سليمان بركلات الترجيح 4-1
الملعب الرياضي بمرناق 1 – 1 الأولمبي الباجي
الأهداف: عزيز الهيشري (120) — البشير حسني (125)
➤ تأهل الأولمبي الباجي بركلات الترجيح 5-3
الاتحاد المنستيري 1 – 0 النادي الإفريقي
الهدف: رائد بوشنيبة (7)
شبيبة القيروان 0 – 1 النادي الصفاقسي
الهدف: علي معلول (120 ض.ج)
هلال مساكن 4 – 1 اتحاد بن قردان
الأهداف: محمد عزيز الماجري (16، 83)، محمد عزيز الزرغاطي (81)، أيمن البوزيدي (85) — جاسم عبشة (50)
الواحة الرياضية بقبلي 0 – 1 شبيبة العمران
الهدف: عدي بلحاج (15)
نجم المتلوي 5 – 2 مستقبل قابس
الأهداف: حمزة منصري (51، 67، 96)، شريف بوديان (113 ض.ج)، بوندون نانا (120) — معتز بيداني (16)، موكوبا ديولفي (41)
السهم الرياضي بقصر قفصة 0 – 5 النجم الساحلي
الأهداف: محمد الضاوي (17، 25)، محمد الهادي بوسلامة (21)، محمد أمين بن عمر (85)
الترجي الجرجيسي 0 – 0 النادي القربي
➤ تأهل الترجي الجرجيسي بركلات الترجيح 4-3
تقدم ساقية الداير 6 – 0 المشعل الرياضي بالساحلين
الأهداف: حمزة الربيعي (7)، حمدي الجيناوي (40)، فادي درقاش (50، 54)، هارون بن عامر (77)، حمدي السلامي (90)
الإثنين 23 مارس 2026الملعب البلدي ببوحجلة
* بعث بوحجلة 2 – 1 اتحاد قصور الساف
الأهداف: عبد القادر النقموشي (19)، حسان المولهي (111) — محمد أمين بن تركية (41 ض.ج)
➤ تأهل بعث بوحجلة بعد التمديد
الملعب البلدي بعقارب (دون حضور الجمهور)
* كوكب عقارب 1 – 4 الملعب القابسي
الهدف: سالم البحري (61)
أهداف الملعب القابسي: عبد الله الخاوي (9)، خليل ساسي (17)، وليد الجربي (29)، خالد البوسعايدي (76)
ملعب جربة أجيم الاصطناعي
* الاتحاد الرياضي بأجيم جربة 2 – 0 مكارم المهدية
الأهداف: علاء الدين بوحجر (5)، حسام قمونة (37 ض.ج)
مباراة مؤجلةالسبت 28 مارس 2026
* وداد الحامة – الترجي الرياضي (ملعب الحامة، س 13:30)
نتائج الدفعة الأولى (الأحد 22 مارس 2026)جندوبة الرياضية 2 – 0 سكك الحديد الصفاقسي
الأهداف: شادي المحمدي (29، 85)
النادي البنزرتي 2 – 2 مستقبل المرسى
الأهداف: نور الدين عايندي (82، 112) — فيليب أدجو (5)، يوسف داوو (97)
➤ تأهل النادي البنزرتي بركلات الترجيح 5-4
مستقبل سليمان 2 – 2 الملعب التونسي
الأهداف: أحمد بوعصيدة (30)، مالك المهري (32) — يوسف الضفلاوي (63)، يوسف السعفي (69)
➤ تأهل مستقبل سليمان بركلات الترجيح 4-1
الملعب الرياضي بمرناق 1 – 1 الأولمبي الباجي
الأهداف: عزيز الهيشري (120) — البشير حسني (125)
➤ تأهل الأولمبي الباجي بركلات الترجيح 5-3
الاتحاد المنستيري 1 – 0 النادي الإفريقي
الهدف: رائد بوشنيبة (7)
شبيبة القيروان 0 – 1 النادي الصفاقسي
الهدف: علي معلول (120 ض.ج)
هلال مساكن 4 – 1 اتحاد بن قردان
الأهداف: محمد عزيز الماجري (16، 83)، محمد عزيز الزرغاطي (81)، أيمن البوزيدي (85) — جاسم عبشة (50)
الواحة الرياضية بقبلي 0 – 1 شبيبة العمران
الهدف: عدي بلحاج (15)
نجم المتلوي 5 – 2 مستقبل قابس
الأهداف: حمزة منصري (51، 67، 96)، شريف بوديان (113 ض.ج)، بوندون نانا (120) — معتز بيداني (16)، موكوبا ديولفي (41)
السهم الرياضي بقصر قفصة 0 – 5 النجم الساحلي
الأهداف: محمد الضاوي (17، 25)، محمد الهادي بوسلامة (21)، محمد أمين بن عمر (85)
الترجي الجرجيسي 0 – 0 النادي القربي
➤ تأهل الترجي الجرجيسي بركلات الترجيح 4-3
تقدم ساقية الداير 6 – 0 المشعل الرياضي بالساحلين
الأهداف: حمزة الربيعي (7)، حمدي الجيناوي (40)، فادي درقاش (50، 54)، هارون بن عامر (77)، حمدي السلامي (90)
