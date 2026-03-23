انطلاق فعاليات الدورة 31 لمعرض صفاقس لكتاب الطفل

تحت شعار "الكتاب صديق...إمتاع وتوثيق" انطلقت اليوم الإثنين فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمعرض صفاقس لكتاب الطفل لتتواصل إلى غاية يوم 30 مارس الحالي.

وتتوزع الأنشطة الفكرية والتربوية والفقرات الموسيقية والمسرحية على ساحة المعرض وقاعة المؤتمرات بفضاء المعرض على امتداد أيام هذه الدورة التي تنظمها جمعية معرض صفاقس لكتاب الطفل بالتعاون مع جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس.

ويتضمن البرنامج عدة عروض تقام يوميا وتقدمها فرق كورال عديد رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية تشهد هذه الدورة عرض أعمال مسرحية من الجزائر والمغرب وتونس، علاوة على لقاءات مع عدد من الأدباء والشعراء منها لقاء مع الأديبة والناشرة زينب حامد والأديب لطفي الخجلاوي (تونس) والأديب الفلسطيني سمير الجندي والأردنيين محمد جمال عمرو ومنير حسني الهور ومهند العاقوص (سلطنة عمان).
كما سيكون زوار المعرض وأهل الفكر والأدب على موعد مع ندوة علمية بعنوان "التاريخ في أدب الطفل : القضية والرهانات" تقام بالشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس تقام يومي الجمعة والسبت 27 و28 مارس، ولقاء حول رواية "نازلة دار الأكابر" لأميرة غنيم يوم السبت بالمعهد النموذجي بصفاقس (س15).
ويسدل الستار على الفعاليات بلقاء صباح الأحد مع الكاتب الفلسطيني توفيق فياض يليه حفل تحييه أكاديمية المالوف.
