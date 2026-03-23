جندوبة: انطلاق فعاليات ملتقى الربيع التلمذي لليافعين واليافعات تحت شعار "من اجل مدرسة امنة ودامجة"

انطلقت صباح اليوم الاثنين بالمركز المغاربي للتخييم والاصطياف بمنطقة عين سلطان والمدرسة الإعدادية بمعتمدية غار الدماء، فعاليات ملتقى الربيع التلمذي لليافعين واليافعات تحت شعار "من اجل مدرسة امنة ودامجة".



ويمتد الملتقى طيلة 3 ايام، بمشاركة عدد من تلامذة المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية من ولاية جندوبة وتونس والكاف ومن الجمعيات الرياضية والنوادي الثقافية ونوادي القراءة والمطالعة، ويشتمل على عروض ومباريات رياضية في كرة القدم والكاراتي وزيارات استكشافية للوسط الغابي والبيئي بمحمية الفايجة ومحيطها وورشات تكوينية لتلامذة ومنشطي سفراء السلام تتخللها سهرة موسيقية، وفق ما ورد بلائحة البرنامج التى اوردها صفحة المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة.