Babnet   Latest update 18:32 Tunis

جندوبة: انطلاق فعاليات ملتقى الربيع التلمذي لليافعين واليافعات تحت شعار "من اجل مدرسة امنة ودامجة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c14953924b26.02083204_hpifnjelomgkq.jpg>
Publié le Lundi 23 Mars 2026 - 17:06
      
انطلقت صباح اليوم الاثنين بالمركز المغاربي للتخييم والاصطياف بمنطقة عين سلطان والمدرسة الإعدادية بمعتمدية غار الدماء، فعاليات ملتقى الربيع التلمذي لليافعين واليافعات تحت شعار "من اجل مدرسة امنة ودامجة".

ويمتد الملتقى طيلة 3 ايام، بمشاركة عدد من تلامذة المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية من ولاية جندوبة وتونس والكاف ومن الجمعيات الرياضية والنوادي الثقافية ونوادي القراءة والمطالعة، ويشتمل على عروض ومباريات رياضية في كرة القدم والكاراتي وزيارات استكشافية للوسط الغابي والبيئي بمحمية الفايجة ومحيطها وورشات تكوينية لتلامذة ومنشطي سفراء السلام تتخللها سهرة موسيقية، وفق ما ورد بلائحة البرنامج التى اوردها صفحة المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325992

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 23 مارس 2026 | 4 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:02
18:36
15:54
12:33
06:19
04:52
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
17°-7
19°-8
15°-8
14°-7
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/03)     650,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/03)   28574 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>