Babnet   Latest update 17:06 Tunis

الدورة العاشرة من مؤتمر البحر الابيض المتوسط حول تحلية المياه ومعالجتها من 25 الى 27 مارس 2026 بالحمامات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c148bba77a58.82210633_jeqgopklfmihn.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 23 Mars 2026 - 15:43 قراءة: 0 د, 59 ث
      
تنظم كل من، الجمعية التونسية لتحلية المياه وجامعة تونس المنار، الدورة العاشرة من، مؤتمر البحر الأبيض المتوسط ​​لمعالجة المياه وتحليتها، وذلك من 25 إلى 27 مارس 2026 بمدينة الحمامات.

ويهدف هذا المؤتمر العلمي إلى استكشاف حلول مبتكرة لمشكلة نقص المياه من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة في تقنيات تحلية المياه لضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي وحماية البيئة.


ويمثل موعدا هاما لعرض آخر المستجدات العلمية في مجال تحلية المياه والتقليص من كلفتها الطاقية.


وسيتم خلال هذا اللقاء طرح عدد من المواضيع على غرار التحديات المتعلقة بندرة المياه وتغير المناخ والرقمنة والحلول الجديدة لترشيد استخدام المياه اضافة الى تعزيز التعاون والحوار حول الموارد المائية.

ويشهد هذا الحدث مشاركة عدد هام من الباحثين والاساتذة الجامعيين وخبراء من دول المتوسط لمناقشة سبل التعاون وتعزيز الامن المائي.

يشار الى أن الدورة التاسعة من هذا المؤتمر انعقدت في ديسمبر 2024 بنابل، حيث تم التركيز على التحديات الكبرى والحلول المبتكرة في تحلية المياه باستخدام تقنيات حديثة على غرار الرقمنة.

ويذكر أن، الجمعية التونسية لتحلية المياه، هي منظمة علمية غير حكومية مسجلة رسميا في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، العدد 116، بتاريخ 23 جوان 2005، ويقع مقرها الرئيسي في كلية العلوم بتونس، جامعة تونس المنار وتعنى بتطوير وتعزيز الاستخدام الأمثل لتقنيات معالجة المياه وتحليتها في تونس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325991

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الاثنين 23 مارس 2026 | 4 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:02
18:36
15:54
12:33
06:19
04:52
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-7
19°-8
15°-8
14°-7
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/03)     650,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/03)   28574 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>