تصفيات اتحاد شمال افريقيا بمدينة بنغازي الليبية المؤهلة الى كاس امم افريقيا لكرة القدم دون 17 سنة : برنامج المنتخب التونسي

يستهل المنتخب التونسي لكرة القدم دون 17 سنة مشاركته في تصفيات اتحاد شمال افريقيا التي تحتضنها مدينة بنغازي الليبية من 22 مارس الجاري الى 5 افريل القادم بملاقاة نظيره المغربي يوم 24 مارس انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت تونس بملعب بنغازي الدولي خلال الجولة الاولى.وفي الجولة الثانية، يلاقي ابناء المدرب ناجح التومي المنتخب المصري يوم 27 مارس على الساعة الواحدة بملعب شهداء بنينا، على ان يكون الموعد خلال الجولة الثالثة يوم 30 مارس ضد المنتخب الليبي في التوقيت ذاته وعلى الملعب نفسه.ويختتم نسور قرطاج المشاركة في التصفيات بملاقاة الفريق الجزائري خلال الجولة الرابعة يوم 2 أفريل انطلاقا من الساعة الثالثة بملعب الاتحاد العسكري.ويتاهل أصحاب المراكز الثلاثة الاولى الى النهائيات القارية.