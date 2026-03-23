الرابطة 2: صابر المرزوقي ينسحب من تدريب هلال الرديف

اعلن صابر المرزوقي انسحابه من تدريب فريق أكابر كرة القدم بالهلال الرياضي بالرديف، المنتمي الى المجموعة الثانية للرابطة المحترفة الثانية.وأضاف المرزوقي، في تدوينة نشرها اليوم الاثنين على حسابه الشخصي على منصة فايسبوك، ان قراره جاء لأسباب عائلية وشخصية.وخاض المرزوقي، الذي التحق بالفريق خلال شهر ديسمبر الفارط، ستّ مباريات على رأس العارضة الفنية لفريق الجنوب الغربي، حقق خلالها انتصارين وتعادلين وهزيمتين.ويتحول الهلال، الذي يحتل المركز 11 في البطولة برصيد 23 نقطة، الى سيدي بوزيد ليلاقي اولمبيك المكان يوم السبت 28 مارس الجاري انطلاقا من الساعة 14.30 لحساب الجولة 20.