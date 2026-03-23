الرابطة الثانية: برنامج الجولة العشرين

Publié le Lundi 23 Mars 2026 - 14:51
      
تُقام مباريات الجولة العشرين من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم على دفعتين يومي السبت 28 والأحد 29 مارس انطلاقًا من الساعة 14:30.

المجموعة الأولى

السبت 28 مارس 2026

* ملعب بن عروس: سبورتينغ بن عروس – هلال مساكن


الأحد 29 مارس 2026

* ملعب حمام الأنف: نادي حمام الأنف – كوكب عقارب
* ملعب منزل بورقيبة: الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – جمعية مقرين
* ملعب حمام سوسة: أمل حمام سوسة – اتحاد تطاوين
* ملعب المهدية: مكارم المهدية – سكك الحديد الصفاقسي
* ملعب بوحجلة: بعث بوحجلة – اتحاد بوسالم
* ملعب صفاقس (2 مارس): محيط قرقنة – هلال الشابة

الترتيب

1. أمل حمام سوسة — 39 نقطة
2. اتحاد تطاوين — 38 نقطة
3. نادي حمام الأنف — 37 نقطة
4. سكك الحديد الصفاقسي — 32 نقطة
5. سبورتينغ بن عروس — 27 نقطة
6. هلال مساكن — 26 نقطة
7. بعث بوحجلة — 25 نقطة
8. مكارم المهدية — 24 نقطة
9. جمعية مقرين — 22 نقطة
10. هلال الشابة — 20 نقطة
11. محيط قرقنة — 19 نقطة
12. اتحاد بوسالم — 17 نقطة
13. كوكب عقارب — 17 نقطة
14. الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة — 14 نقطة

المجموعة الثانية

السبت 28 مارس 2026

* القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – مستقبل القصرين
* المكنين: سبورتينغ المكنين – تقدم ساقية الداير
* سيدي بوزيد: أولمبيك سيدي بوزيد – هلال الرديف
* قفصة: قوافل قفصة – نسر جلمة

الأحد 29 مارس 2026

* أريانة: جمعية أريانة – اتحاد قصور الساف
* قربة: النادي القربي – جندوبة الرياضية
* بوشمة: أمل بوشمة – الملعب القابسي

الترتيب

1. تقدم ساقية الداير — 42 نقطة
2. الملعب القابسي — 35 نقطة
3. مستقبل القصرين — 34 نقطة
4. جمعية أريانة — 26 نقطة
5. اتحاد قصور الساف — 26 نقطة
6. أمل بوشمة — 25 نقطة
7. جندوبة الرياضية — 25 نقطة
8. النادي القربي — 24 نقطة
9. قوافل قفصة — 23 نقطة
10. هلال الرديف — 23 نقطة
11. القلعة الرياضية — 23 نقطة
12. نسر جلمة — 21 نقطة
13. سبورتينغ المكنين — 20 نقطة
14. أولمبيك سيدي بوزيد — 13 نقطة
