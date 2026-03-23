القصرين: مهرجان العلوم يحتفي أيام 26 و27 و28 مارس الجاري بمرور سنة على افتتاح فرع مدينة العلوم بالجهة

يحتضن فرع مدينة العلوم بتونس الكائن بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين ، أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، فعاليات مهرجان العلوم، وذلك تزامناً مع موفى العطلة المدرسية، في تظاهرة علمية تثقيفية وترفيهية موجّهة لمختلف الفئات العمرية، وخاصة الأطفال والتلاميذ.ويأتي تنظيم هذا المهرجان بمناسبة مرور سنة على افتتاح فرع القصرين لمدينة العلوم، الذي دخل حيّز الاستغلال سنة 2025، إلى جانب تدعيمه بجزء ثانٍ من التجهيزات العلمية الحديثة، على غرار القبة الفلكية ومخبر التصنيع الرقمي (فابلاب)، بما من شأنه فتح آفاق جديدة أمام التلاميذ والطلبة لاكتشاف الكون وخوض تجارب تطبيقية في مجال التصنيع باستخدام التقنيات الحديثة.وكان الجزء الأول من المشروع قد شمل إحداث عدد من الفضاءات العلمية القارة، من بينها فضاء الكون وفضاء الاستكشافات، إضافة إلى مخبر البيولوجيا الجزيئية، ومكتبة معلوماتية تضم حوالي 4 آلاف كتاب، بما جعله قطباً علمياً ناشئاً بالجهة.وفي تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أفاد المكلّف بالإشراف على الفرع، ناجي أحمدي، اليوم الاثنين، بأن برنامج المهرجان "ثري ومتنوع" ، وسيؤمّنه فريق متكامل من إطارات مدينة العلوم بتونس وفرع القصرين، بمشاركة مختصين في مجالات الفلك والرياضيات والبيولوجيا والفيزياء والتصنيع الرقمي.وأضاف أن البرنامج يتضمن زيارات مؤطرة لمختلف المعارض العلمية، من بينها معرض الكون، ومعرض الاستكشافات، ومعرض الرياضيات، إلى جانب فضاء مخصّص للأطفال دون الثامنة، فضلاً عن تنظيم ورشات علمية تطبيقية تشمل مجالات الفلك والفيزياء والبيولوجيا، من بينها ورشة استخراج الحمض النووي.كما ستُقدَّم عروض علمية بالقبة الفلكية على مدار اليوم بمعدل عرض كل ساعة، في حين سيحتضن مخبر التصنيع الرقمي ورشات لإنجاز مجسمات ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى تنظيم عمليات رصد للشمس بواسطة التلسكوب.وسيُختتم المهرجان، يوم السبت، بسهرة فلكية تتضمن محاضرة علمية حول النظام الشمسي، يليها رصد فلكي مباشر للكواكب، وخاصة كوكب المشتري، إلى جانب القمر.ودعا أحمدي بالمناسبة كافة متساكني ولاية القصرين إلى الإقبال بكثافة على فعاليات المهرجان طيلة أيامه الثلاثة، دعماً لهذا الفضاء العلمي الجديد الذي يُمثل متنفساً ثقافياً وتربوياً للعائلات والشباب بالجهة والجهات المجاورة.ومن المبرمج أن يُشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي على افتتاح هذه التظاهرة العلمية، بحضور ثلة من الإطارات المركزية والجهوية والمحلية، إلى جانب عدد هام من التلاميذ والطلبة وأوليائهم، فضلاً عن ثلة من المهتمين بالشأن العلمي ومحبي العلوم، في أجواء يُرتقب أن تجمع بين المعرفة والإكتشاف والتفاعل المباشر مع مختلف الفضاءات والأنشطة المبرمجة.