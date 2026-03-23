طبيب : تناول القهوة بمعدل يتراوح بين كوبين وخمسة أكواب يوميًا يحقق فوائد متعددة لصحة القلب

أفاد الطبيب الصيني المختص في أمراض القلب، وانغ يان، بأن تناول القهوة بمعدّل يتراوح بين كوبين وخمسة أكواب يوميًا يحقق فوائد متعدّدة لصحة القلب، ويساهم في تحسين أداء القلب وتعزيز كفاءته الوظيفية.وأوضح وانغ يان، الذي يشغل منصب مدير مستشفى شيامن بمقاطعة فوجيان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الفوائد الصحية للقهوة لا تقتصر على تحسين أداء القلب وتعزيز كفاءته الوظيفية، فحسب، بل تمتد لتشمل مختلف أجهزة الجسم.وشدّد وانغ يان، وهو طبيب قلب وباحث بارز في الطب الانتقالي، متخصص في التدخل القلبي، وتصلب الشرايين، والطب الصيني التقليدي، أن تناول القهوة لا يمثل خطراً على القلب كما كان يُعتقد سابقاً، بل قد يكون له تأثير وقائي واضح ضد اضطرابات النبض ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهو ما أكّدته عديد الدراسات العلمية التي أظهرت وجود ارتباط بين استهلاك القهوة وانخفاض معدلات الوفيات.وبحسب دراسة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، نشرت في جانفي 2025، فإنه بالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يشربون القهوة، انخفض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 16بالمائة، وخطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 31بالمائة ، لدى من يشربونها صباحًا، فيما لم يُلاحظ أي انخفاض في المخاطر لدى من يشربونها على مدار اليوم مقارنةً بغيرهم.وفيما أثبتت إحدى الدّراسات المنشورة في مجلة "نوترينتس" أن شرب كوبين على الأقل من القهوة يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الوفاة الإجمالية، كشف باحثون من قسم العلوم الصحية في كلية العلوم بجامعة أمستردام الحرة الهولندية، في دراسة نُشرت نتائجها في المجلة الأوروبية للتغذية في نوفمبر 2025، عن ارتباط استهلاك القهوة بمعدل 4-6 أكواب (بحيث يبلغ حجم الكوب الواحد 125 مل) يوميا بانخفاض خطر الإصابة بالوهن.وبحسب موقع "ميديكال نيوز توداي" المتخصص في الأخبار الصحية، فإن القهوة، سواء كانت منزوعة الكافيين أو تحتوي عليه، قد تساهم في تقليل خطر الوفاة، ويُرجّح أن ينطبق هذا التأثير الإيجابي على مختلف أنواع القهوة.ومن جهة أخرى، تشير بعض الدراسات إلى ارتباط شرب القهوة بانخفاض خطر الاضطرابات الإدراكية بنسبة تصل إلى 25 بالمائة، كما أن الاستهلاك المنتظم لها وللكافيين قد يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون ويبطئ من تطوره، كما أنها قد تساهم في تقليل أعراض الاكتئاب والتوتر، مما يعزز من أهميتها كجزء من نمط حياة صحي ومتوازن.وبشكل عام، تشير المعطيات إلى أن فوائد القهوة تفوق أضرارها، خاصة عند استهلاك ما بين ثلاثة وخمسة أكواب يوميًا