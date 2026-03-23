مدنين: انطلاق اسبوع البكالوريا بجربة اجيم في بادرة تطوعية من اجل تحسين النتائج المدرسية

انطلقت اليوم بالمكتبة العمومية بجربة اجيم من ولاية مدنين، فعاليات اسبوع البكالوريا في دورة اولى تاسيسية جاءت ببادرة من ثلة من اساتذة معهد اجيم بهدف توفير حصص دعم وتدارك لتلاميذ البكالوريا وخاصة في المواد الاساسية لكل الشعب من اجل تحسين نتائجهم والاحاطة بهم على امل ان تصبح موعدا سنويا او دوريا في كل عطلة بما يجعل منه فضاء للمراجعة والدعم يعد التلميذ لامتحان البكالوريا سواء معرفيا او نفسيا، وفق استاذة الاعلامية بالمعهد ومنسقة التظاهرة مفيدة المزداري .وسبقت هذه الدورة مبادرة اولى في بداية شهر فيفري في تجربة من اساتذة معهد اجيم لتحسين نتائج تلاميذ البكالوريا ، وقد عرفت تفاعلا من قبل التلاميذ ومشاركة هامة للاساتذة، لتاخذ هذه المبادرة شكلا اوسع ومدة زمنية اكبر استجابة لطلب التلاميذ فتاسس هذا المشروع التربوي لدعم تلاميذ البكالوريا وتحسين نتائجهم وفق مديرة المعهد ربيعة مارس.واضافت ان عددا هاما من الاساتذة تطوعوا لانجاح اسبوع البكالوريا مع انخراط المجتمع المدني والهياكل العمومية في تنسيق ناجع لانجاح هذه التظاهرة التربوية، حيث شاركت المكتبة العمومية باجيم ووفرت كل الظروف اللوجستية لاحتضانها الى جانب جمعية "مشكاة الجزيرة" في خطوة لاستعادة ملتقى فريد غازي، الذي استفاد منه تلاميذ البكالوريا ومثل لهم فرصة للتعمق في مسائل ادبية ذات علاقة ببرنامج مادة العربية ولتكون معتمدية اجيم حاضنة جديدة لهذا المشروع الثقافي خدمة للتلميذ ولتحسين النتائج المدرسية مع العمل على يتجاوز بعدها المحلي ليشع على محيطه بكامل الجزيرة والولاية.ومن جانبه، ثمن امين المكتبة العمومية باجيم جمال المشحوط هذه المبادرة التربوية الهامة والتفاف الاساتذة حولها من اجل انجاحها وتوفير دعم لتلاميذ البكالوريا من خلال تامين حصص في مختلف المواد الاساسية مع حصة نفسية وفق برنامج سيتواصل حتى يوم 26 مارس في فرصة مميزة سيتم تقييمها للبناء عليها في دورات قادمة.وتوزع التلاميذ في اليوم الاول على ثلاث قاعات في حصة صباحية انتفع منها عدد هام منهم في مواد الاعلامية وعلوم الحياة والارض والكهرباءبر