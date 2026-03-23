المعهد الوطني للرصد الجوي ينظم يومي 25 و26 مارس 2026 تظاهرة أبواب مفتوحة بمقره المركزي

ينظم المعهد الوطني للرصد الجوي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية، تظاهرة أبواب مفتوحة بمقره المركزي يومي 25 و 26 مارس 2026 وذلك تحت شعار : نرصد اليوم لنحمي الغد.ويأتي تنظيم هذه التظاهرة، حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، في إطار تعزيز انفتاحه على محيطه والتعريف بدوره الحيوي في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية عبر توفير المعلومة الجوبة والمناخية الدقيقة والموثوقة.وقد مثل مشروع تجديد شبكة الرصد بالمعهد خطوة نوعية نحو تحديث البنية التحتية الوطنية للرصد الجوي حيث اقتني المعهد 125 محطة الية توزعت على كامل تراب الجمهورية تشمل محطات رصد جوي ومناخي ومحطات بالموانئ اضافة الى محطات مطرية الية، حسب ما افاد به المعهد في بلاغ اصدره، الاثنين.وستمكن هذه الشبكة الحديثة من قياس مختلف العناصر الجوية مثل ( الضغط الجوي درجة الحرارة ، الرطوبة. سرعة الرياح واتجاهها كميات الأمطار الشعاع الشمسي وغيرها ( بدقة عالية وفي الزمن المناسب مما يعزز جودة التوقعات العددية بالطقس ويحسن دقة الانذارات الجوية خاصة في ما يتعلق بالظواهر الجوية القصوى .كما يساهم هذا المشروع في دعم منظومة الانذار المبكر وتعزيز سلامة الملاحة الجوية والبحرية الى جانب توفير معطيات علمية دقيقة لرصد التغيرات المناخية ودراسة انعكاساتها على القطاعات الحيوية .وانسجاما مع شعار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لهذه السنة مراقبة اليوم حماية الغد يؤكد المعهد أن الاستثمار في تطوير منظومات الرصد وتبادل البيانات في الوقت المناسب ليس خيارا تقنيا فحسب بل هو خيار سيادي وأمني يهدف الى دعم منظومات الانذار المبكر والحد من تداعيات الظواهر الجوية القصوى وحماية الأرواح والممتلكات ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادي، وفق نص البلاغ.واعتبر المعهد ان الرصد الدقيق اليوم هو أساس القرار السليم غدا وهو دعامة الأمن المناخي والغذائي والمائي وركيزة من ركائز التنمية المستدامة . ومن هذا المنطلق سيواصل المعهد تعزيز شراكاته الوطنية الدولية وترسيخ ثقافة الوقاية والاستباق خدمة للصالح العام وحفاظا على سلامة الوطن والمواطن.