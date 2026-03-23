Babnet

وزارة التربية تنظّم الصالون الوطني للابتكارات العلمية والتكنولوجية التطبيقية والذكاء الاصطناعي بالمؤسسات التربوية الإعدادية والثانوية

Publié le Lundi 23 Mars 2026 - 15:06
      
تنظّم وزارة التربية، يوم الأربعاء القادم، فعاليات الصالون الوطني للابتكارات العلمية والتكنولوجية التطبيقية والذكاء الاصطناعي بالمؤسسات التربوية الإعدادية والثانوية، بمشاركة 52 تلميذا يمثّلون مختلف جهات البلاد، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.
 
وتهدف هذه المبادرة، حسب البلاغ، إلى تنمية روح الإبداع لدى التلاميذ، وتشجيعهم على توظيف معارفهم العلمية والتكنولوجية في إنجاز مشاريع تطبيقية مبتكرة تواكب التحولات الرقمية المتسارعة، بما يعزز مهارات التفكير العلمي والعمل الجماعي، ويدعم روح المبادرة والبحث والاكتشاف لديهم.

 
وتتيح هذه التظاهرة التي تتنزّل في إطار دعم ثقافة الابتكار وتعزيز التوجه نحو العلوم والتكنولوجيا داخل الوسط المدرسي، للتلاميذ المشاركين بمعدّل تلميذين عن كل مندوبية جهوية للتربية ( 26 مندوبية عبر الجمهورية)، إبراز مواهبهم وابتكاراتهم وتبادل الخبرات، وتعزّز دور المؤسسات التربوية في نشر ثقافة الابتكار والبحث العلمي.
 

ويتضمّن برنامج الصّالون سلسلة من الأنشطة العلمية والتقنية التي تجمع بين التكوين والتطبيق، من خلال تنظيم جلسات تدريبية لفائدة التلاميذ والإطارات التربوية في مجالات الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقديم عروض علمية لعرض المشاريع والابتكارات أمام الحضور، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المعروضة داخل فضاءات الصالون.
 
كما يشمل الصالون عدداً من الأجنحة المتخصصة، من بينها فضاء السلامة السيبرانية للتوعية بالأمن الرقمي، وجناح الروبوتات الذي يقدّم تطبيقات البرمجة والروبوتيك، إضافة إلى فضاء الطباعة ثلاثية الأبعاد، وركن التصميم الهندسي والبرمجة باستخدام الوسائط التفاعلية، فضلاً عن فضاءات للمطالعة العلمية وتنمية الثقافة المعرفية،  وجناح الدوموتيك والتحكم عن بعد الذي يسلّط الضوء على تقنيات المنازل الذكية وإنترنت الأشياء.
