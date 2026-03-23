دورة لتبادل التجارب والتكوين في موسيقى الجاز والارتجال تختتم يوم السبت 28 مارس بسهرة في مدينة الثقافة

انطلقت أمس بتونس العاصمة دورة جديدة للتبادل والتكوين والإبداع مخصّصة لموسيقى الجاز والارتجال، وهي عبارة عن إقامة فنية تتواصل على مدى أسبوع، وتختتم بسهرة فنية تقام يوم السبت 28 مارس بمسرح الجهات بمدينة الثقافة.
وتقام هذه الدورة ببادرة من مؤسسة صدربعل التي تعنى "بنشر الثقافة، والفنون"، بالشراكة مع المعهد الوطني للموسيقى والرقص بباريس، ومسرح أوبرا تونس، والتلفزة التونسية، بدعم من المعهد الفرنسي بتونس وسفارة فرنسا بتونس.
ويشارك في هذه الدورة ستيفان پاين، مدير قسم موسيقى الجاز والارتجال في المعهد الوطني للموسيقى والرقص بباريس، رفقة 11 عضواً من هذه المؤسسة العريقة إلى جانب عازف الكمان التونسي زياد زواري، برفقة 22 موسيقياً تونسياً.

وعلى مدى أسبوع سيتبادل الفنانون والطلبة الخبرات والممارسات في مختلف مجالات الفنون والآلات الموسيقية : الطبول، والغيتار والكونترباس والبيانو والساكسفون والترومبيت والترومبون والكلارينيت والفلوت والعود والقانون والغناء.
وستُختتم هذه الإقامة الفنية بحفل موسيقي فريد من نوعه في "موسيقى الجاز والارتجال"، من إنتاج مؤسسة صدربعل، بمشاركة أكثر من 30 فنانًا، ينطلق على الساعة السابعة والنصف مساء بمسرح الجهات بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وستتولى مؤسسة التلفزة التونسية تسجيله بحسب ما جاء في بلاغ عن المنظمين.
وسيكون الحضور لمتابعة هذا العرض مجانيًا للطلبة التونسيين، شرط الاستظهار بما يثبت تسجيلهم، وفي حدود طاقة استيعاب القاعة.
