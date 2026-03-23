قفصة: حجز 1200 قرص مخدر وكميات من خراطيش الصيد بمنزل في معتمدية المظيلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c12fee2835f8.65809768_efmhknoqpjlgi.jpg>

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني التابعة لمنطقة الحرس الوطني بمعتمدية القصر، اليوم الاثنين، من حجز 1200 قرص مخدر وكمية من خراطيش الصيد ومبلغ مالي، اثر مداهمة احد المنازل بمعتمدية المظيلة من ولاية قفصة، وفق مصدر من الحرس الوطني.

واضاف المصدر ذاتها في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، انه تم إيقاف شخص بالمنزل الذي تمت مداهمته، ينشط ضمن شبكة مختصة في تهريب وترويج المخدرات ومحل مناشير تفتيش، واشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة اذنت بعد استشارتها بالاحتفاظ به لاستكمال الابحاث.