البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في اجتماع منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية

شاركت البعثة الدائمة لتونس بجنيف ، اليوم الاثنين ، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السادس للفريق العامل الحكومي الدولي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية والذي سيتواصل الى غاية 28 من الشهر الجاري.وتولت الدكتورة نادية بلحاج عمار، نقطة الاتصال الوطنية بوزارة الصحة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك "، تقديم مداخلة أكدت فيها التزام تونس بالمساهمة بفعالية ضمن هذا المسار التفاوضي للتوصل الى صياغة ملحق خاص بتبادل المنافع قائم على الانصاف.وأضافت أن الهدف من صياغة الملحق هو أيضا من أجل ضمان الحصول العادل والعاجل والناجع على المواد الطبية من أدوية و لقاحات خلال فترت الطوارئ الصحية.وانتظمت الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع برئاسة كل من البرازيل والمملكة المتحدة وحضور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالميةوثمن المدير العام مبادرة قادة الدول السبعة والعشرين و منهم رئاسة الجمهورية التونسية في الثلاثين من مارس 2021 والتي تقضي بابرام هذا الاتفاق.