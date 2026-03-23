توزر: انطلاق فعاليات الاحتفال بمرور 50 سنة على تصوير فيلم "حرب النجوم" بمعرض وثائقي

انطلقت في ولاية توزر الاحتفالات بمرور خمسين سنة على تصوير مشاهد الفيلم العالمي "حرب النجوم" في مناطق بالجنوب التونسي والتى من بينها مواقع بولاية توزر، وذلك من خلال معرض وثائقي يتضمن صورا لكواليس تصوير الفيلم وبعض مشاهده.ويتواصل المعرض الذى انطلق امس الاحد 22 مارس، وهو اليوم الذي شهد فيه انطلاق تصوير أولى المشاهد بمدينة نفطة، ليتواصل بفضاء روضة أبي القاسم الشابي حتى يوم 4 أفريل القادم قبل أن ينتقل المعرض إلى مدن أخرى احتضنت مشاهد تصوير الفيلم على غرار نفطة (ولاية توزر) ومطماطة (ولاية قابس) وجربة (ولاية مدنين) وتطاوين.وبيّن في هذا السياق عادل مهني، عن ممثلية الديوان الوطني للسياحة التونسية بباريس، أنه تم الشروع في الاعداد للمعرض منذ ثلاثة أشهر بالتنسيق مع عديد الأطراف، موضحا أن الصور تجسّد كواليس تصوير الفيلم ومشهد منه في نفس الموقع، لتقريبها من المتفرج ومن مكان تواجد الكاميرا والمعدات المستعملة.وأضاف أن بعض هذه الصور تعود إلى مارس 1976 بانطلاق المشاهد الأولى في مدينة نفطة (كلم 10 في اتجاه حزوة) وفي جزيرة جربة (ولاية مدنين)، موضحا أن المعرض يضم 50 لوحة قام بجمعها رفقة مصورين ممن شاركوا في تصوير الفيلم على غرار التونسي إسكندر زراد، وتوضح الصور ظروف التصوير وبعض المعدات وطريقة تحريك الربوات.وأوضح من جهته المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل سبيطة أن الاحتفالية، تأتي في سياق الترويج للسياحة الثقافية بالجهة والتعريف بمكونات هذا المنتج، لافتا الى أنّ وزارة السياحة والصناعات التقليدية تشرف على تنظيم هذه الاحتفالية بالشراكة مع جمعية "أحباء فيلم حرب النجوم" والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وممثلية الديوان الوطني للسياحة بباريس.ومن المنتظر أن تتضمن الفعاليات عدة أنشطة وفقرات منها رحلات سياحية للمواقع التي شهدت تصوير الفيلم وهي مدينة نفطة (كلم 10) وعنق الجمل من نفس المعتمدية وجبل سيدي بوهلال بمعتمدية دقاش فضلا عن برمجة سهرة تنشيطية لمحبي الفيلم من تونس والخارج في فضاء عنق الجمل أين يوجد ديكور الفيلم اضافة الى ورشات ثقافية لدعم الاقبال على الفيلم بما يساهم في التعريف بالسياحة الثقافية في الجنوب التونسي لاسيما "طريق تصوير أفلام سينمائية".جهوي/ص م