كأس الاتحاد الافريقي : برنامج الدور نصف النهائي
في ما يلي برنامج مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم:
مباريات الذهاب – 10 أفريل 2026* شباب بلوزداد الجزائري – الزمالك المصري
* اتحاد العاصمة الجزائري – أولمبيك أسفي المغربي
مباريات الإياب – 17 أفريل 2026* الزمالك المصري – شباب بلوزداد الجزائري
* أولمبيك أسفي المغربي – اتحاد العاصمة الجزائري
