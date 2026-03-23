الدورة الدولية للتايكواندو ببلجيكيا: ذهبيتان وبرونزية لتونس

اختتم المنتخب التونسي للتايكواندو مشاركته في الدورة الدولية للأكابر والكبريات التي اقيمت يومي 21 و22 مارس الجاري بمدينة لومال ببلجيكيا بالتتويج بثلاث ميداليات (ذهبيتان وبرونزية).وجاءت الميداليتان الذهبيتان عن طريق كل من محمد خليل الجندوبي (وزن دون 48 كلغ) ومحمد أمين الزغلامي (وزن دون 54 كلغ)، في حين أحرز بدر الدين القرميطي برونزية وزن دون 74 كلغ.ومثل تونس في هذه الدورة الدولية، خمسة لاعبين هم الثلاثي المتوج بالاضافة الى الثنائي معتز العيفاوي (وزن +87 كلغ) ودعاء الدريدي (وزن دون 53 كلغ)، تحت اشراف المدرب الوطني الهاشمي الجندوبي.