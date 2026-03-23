مركز الاصابات والحروق البليغة ببن عروس ينظم اليوم العلمي الثالث يوم 4 أفريل 2026 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب

ينظم مركز الاصابات والحروق البليغة ببن عروس، اليوم العلمي الثالث، يوم السبت 4 أفريل المقبل، بالمركب الثقافي والرياضي للشباب بالجهةويندرج هذا اللقاء في اطار دعم التكوين المستمر وتبادل الخبرات العلمية في المجال الصحيويعد هذا الحدث العلمي مناسبة هامة لعرض آخر المستجدات وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الاطارات الطبية وشبه الطبية المختصةويتضمن البرنامج موائد مستديرة حول الاورام الدماغية وأمراض العمود الفقري القطني العجزي وأخلاقيات الرعاية الصحية داخل الوسط الاستشفائي الى جانب مداخلات علمية وورشات تطبيقية