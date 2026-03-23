وزارة التجهيز تعلن انطلاق أشغال صيانة الجسر المتحرك ببنزرت وتعديلات مؤقتة على حركة المرور

Publié le Lundi 23 Mars 2026 - 06:50
      
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان انطلاق أشغال صيانة بالجسر المتحرك بمدينة بنزرت، وذلك في إطار برنامج دوري لتأهيل المنشآت الحيوية وضمان سلامة مستعملي الطريق.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن أشغال تغليف الصفيحة المعدنية للجسر ستنطلق بداية من يوم 23 مارس 2026 على الساعة العاشرة ليلاً، على أن تتواصل لمدة شهر كامل.


وبيّنت أن حركة المرور ستتم خلال فترة الأشغال بالتداول في اتجاه واحد عبر المسلك الأوسط، بما يضمن استمرارية التنقل وتأمين عبور السفن ليلاً.


ولتخفيف الضغط المروري بالمنطقة، تقرر نقل ثلاث محطات للحافلات وسيارات الأجرة وسيارات اللواج بمدينة بنزرت مؤقتًا إلى محيط كلية العلوم بجرزونة طيلة مدة الأشغال.

ودعت الوزارة كافة مستعملي الجسر إلى توخي الحذر والالتزام بالإشارات المرورية التي سيتم تركيزها في الغرض، ضمانًا لسلامة الجميع وحسن سير الأشغال.
