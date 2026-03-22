الاتحاد المنستيري يفوز على النجم الساحلي 77-61ويتاهل الى الدور النهائي
ضمن الاتحاد الرياضي المنستيري تأهله إلى الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، إثر فوزه مساء الأحد على النجم الساحلي بنتيجة 77–61، في مباراة الجولة الرابعة من سلسلة نصف النهائي التي احتضنتها قاعة حمام سوسة.
وبهذا الانتصار، حسم فريق عاصمة الرباط السلسلة لصالحه بنتيجة 3–1 في مجموع المباريات، بعدما كان قد فاز في المواجهتين الأولى والثانية بنتيجتي 84–64 و80–74، قبل أن يتدارك النجم الساحلي الموقف بالفوز في اللقاء الثالث بنتيجة 84–81 بعد التمديد.
وفي نصف النهائي الآخر، تتواصل المنافسة بين شبيبة القيروان والنادي الإفريقي، حيث يتقدم فريق عاصمة الأغالبة في السلسلة بنتيجة 2–1، عقب فوزه في المباراة الثالثة بنتيجة 72–66 بقاعة عزيز ميلاد، علماً أن المواجهة الرابعة مبرمجة يوم الاثنين 23 مارس.
تذكير بنتائج نصف النهائي
نصف النهائي الأول: شبيبة القيروان – النادي الإفريقي
* الجولة الأولى: النادي الإفريقي – شبيبة القيروان 84–87
* الجولة الثانية: النادي الإفريقي – شبيبة القيروان 72–68
* الجولة الثالثة: شبيبة القيروان – النادي الإفريقي 72–66
* الجولة الرابعة: شبيبة القيروان – النادي الإفريقي (23 مارس)
نصف النهائي الثاني: الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي
* الجولة الأولى: الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي 84–64
* الجولة الثانية: الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي 80–74
* الجولة الثالثة: النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري 84–81
* الجولة الرابعة: النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري 61–77
ملاحظة: يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق 3 انتصارات في السلسلة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325943