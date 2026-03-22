الزمالك المصري ينتصر على أوتوهو الكونغولي ويتأهل إلى نصف النهائي

تأهل فريق الزمالك المصري إلى دور نصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد انتصاره على ضيفه أوتوهو الكونغولي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما ، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب القاهرة الدولي ضمن إياب ربع النهائي المسابقة.

وكان الفريقان قد تعادلا بهدف لمثله في مباراة الذهاب التي جرت الأسبوع الماضي.

ويواجه الزمالك في مباراة نصف النهاية فريق شباب بلوزداد الجزائري الذي تأهل بدوره على حساب المصري البورسعيدي.