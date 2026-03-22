صانداونز ينهزم امام الملعب المالي 2-صفر و يلاقي الترجي الرياضي في نصف النهائي
سيضرب نادي ماميلودي صان داونز الجنوب افريقي موعدا مع الترجي الرياضي في نصف نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بعد تاهله مساء اليوم الاحد على حساب الملعب المالي بخسارته في لقاء اياب ربع نهائي المسابقة بنتيجة 2-صفر في المباراة التي دارت في باماكو.
وكان صان داونز الجنوب افريقي قد تفوق في لقاء الذهاب على الملعب المالي بثلاثية نظيفة ليفوز الفريق الجنوب افريقي بمجموع المباراتين 3-2.
وجاءت ثنائية الملعب المالي بفضل تادوس نكونغ (1) و هامان ماندجان (40).
وعرفت المباراة اقصاء لاعب ماميلودي صان داونز اوبيري موديبا (77).
ملخص المباراة.
ثنائية الملعب المالي لم تكن كافية لحسم بطاقة الصعود إلى نصف النهائي على حساب ماميلودي صنداونز.
