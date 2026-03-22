بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة (مرحلة التتويج – الجولة 9): النتائج والترتيب

Publié le Dimanche 22 Mars 2026 - 20:37
      
دارت مساء الأحد مباريات الجولة التاسعة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج التالية:

النتائج


* قاعة الزواوي
الترجي الرياضي – النجم الساحلي 3-0


* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس
اتحاد النقل صفاقس – مولدية بوسالم 0-3

* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس
النادي الصفاقسي – النادي الأولمبي القليبي 3-1

الترتيب

1. الترجي الرياضي — 26 نقطة (9 مباريات)
2. مولدية بوسالم — 22 نقطة (9 مباريات)
3. النجم الساحلي — 15 نقطة (9 مباريات)
4. النادي الصفاقسي — 11 نقطة (9 مباريات)
5. الأولمبي القليبي — 6 نقاط (9 مباريات)
6. اتحاد النقل صفاقس — 0 نقطة (9 مباريات)
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
