بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة (مرحلة التتويج – الجولة 9): النتائج والترتيب

دارت مساء الأحد مباريات الجولة التاسعة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج التالية:الترجي الرياضي – النجم الساحلياتحاد النقل صفاقس – مولدية بوسالمالنادي الصفاقسي – النادي الأولمبي القليبي1. الترجي الرياضي —(9 مباريات)2. مولدية بوسالم —(9 مباريات)3. النجم الساحلي —(9 مباريات)4. النادي الصفاقسي —(9 مباريات)5. الأولمبي القليبي —(9 مباريات)6. اتحاد النقل صفاقس —(9 مباريات)