بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة (مرحلة التتويج – الجولة 9): النتائج والترتيب
دارت مساء الأحد مباريات الجولة التاسعة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج التالية:
النتائج
* قاعة الزواوي
الترجي الرياضي – النجم الساحلي 3-0
* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس
اتحاد النقل صفاقس – مولدية بوسالم 0-3
* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس
النادي الصفاقسي – النادي الأولمبي القليبي 3-1
الترتيب
1. الترجي الرياضي — 26 نقطة (9 مباريات)
2. مولدية بوسالم — 22 نقطة (9 مباريات)
3. النجم الساحلي — 15 نقطة (9 مباريات)
4. النادي الصفاقسي — 11 نقطة (9 مباريات)
5. الأولمبي القليبي — 6 نقاط (9 مباريات)
6. اتحاد النقل صفاقس — 0 نقطة (9 مباريات)
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325940