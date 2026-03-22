معين الشعباني يقود نهضة بركان المغربي إلى نصف نهائي رابطة الأبطال

Publié le Dimanche 22 Mars 2026 - 20:32
      
تأهل فريق نهضة بركان المغربي الذي يقوده المدرب التونسي معين الشعباني إلى نصف نهائي كاس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد انتصاره على مضيفه الهلال السوداني بنتيجة 1-صفر ، في المباراة التي جمعتهما ،مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب أماهورو الدولي بكيغالي، ضمن إياب ربع نهائي المسابقة.
وسجل هدف نهضة بركان منير شويعر في آخر أنفاس اللقاء ليصعد بالنادي البرتقالي إلى نصف نهائي المسابقة لأول مرة في تاريخه.
وكانت مباراة الذهاب ببركان قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

ويواجه نهضة بركان المغربي في دور نصف النهائي مواطنه نادي الجيش الملكي منتصف افريل المقبل.

