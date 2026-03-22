تراجع ملحوظ في حوادث المرور خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية… والسهو وعدم الانتباه من أبرز الأسباب
سجّل عدد حوادث المرور في تونس تراجعًا ملحوظًا منذ بداية السنة وإلى غاية 18 مارس الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي.
وبلغ عدد الحوادث 826 حادثًا، مقابل 1189 حادثًا خلال نفس الفترة من سنة 2025، أي بانخفاض قدره 363 حادثًا، بما يمثل تراجعًا بنسبة 30,53 بالمائة.
كما تراجع عدد الجرحى من 1518 إلى 1066 جريحًا، بفارق 452 حالة، أي بنسبة انخفاض بلغت 29,78 بالمائة. في المقابل، استقر عدد القتلى تقريبًا في المستوى ذاته، حيث تم تسجيل 232 قتيلًا مقابل 233 خلال السنة الماضية.
وتُظهر إحصائيات المرصد أنّ السهو وعدم الانتباه يتصدران أسباب حوادث الطرقات بـ 210 حوادث (25,42 بالمائة)، تليهما السرعة بـ 201 حادث (24,33 بالمائة)، ثم شق الطريق بـ 107 حوادث (12,95 بالمائة)، وعدم احترام أولوية المرور بـ 74 حادثًا (8,96 بالمائة).
وفي ما يتعلق بالوفيات، أوضح المرصد أنّ السرعة تُعد من أبرز أسباب الحوادث القاتلة، إذ تسببت في 86 حالة وفاة، أي بنسبة 37,07 بالمائة من مجموع القتلى.
وبلغ عدد الحوادث 826 حادثًا، مقابل 1189 حادثًا خلال نفس الفترة من سنة 2025، أي بانخفاض قدره 363 حادثًا، بما يمثل تراجعًا بنسبة 30,53 بالمائة.
كما تراجع عدد الجرحى من 1518 إلى 1066 جريحًا، بفارق 452 حالة، أي بنسبة انخفاض بلغت 29,78 بالمائة. في المقابل، استقر عدد القتلى تقريبًا في المستوى ذاته، حيث تم تسجيل 232 قتيلًا مقابل 233 خلال السنة الماضية.
وتُظهر إحصائيات المرصد أنّ السهو وعدم الانتباه يتصدران أسباب حوادث الطرقات بـ 210 حوادث (25,42 بالمائة)، تليهما السرعة بـ 201 حادث (24,33 بالمائة)، ثم شق الطريق بـ 107 حوادث (12,95 بالمائة)، وعدم احترام أولوية المرور بـ 74 حادثًا (8,96 بالمائة).
وفي ما يتعلق بالوفيات، أوضح المرصد أنّ السرعة تُعد من أبرز أسباب الحوادث القاتلة، إذ تسببت في 86 حالة وفاة، أي بنسبة 37,07 بالمائة من مجموع القتلى.
