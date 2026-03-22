بداية من عشية اليوم الأحد : اضطراب وانقطاع ظرفي في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من أحياء وأنهج معتمدية باجة الشمالية

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (إقليم باجة)، في بلاغ لها، عن تسجيل اضطراب وانقطاع ظرفي في توزيع الماء الصالح للشرب، اليوم الأحد، بداية من الساعة الخامسة مساء، عن الأحياء والأنهج التالية من معتمدية باجة الشمالية :- شارع خير الدين باشا- شارع 18 جانفي والانهج المتفرعة عنه.- شارع 9 أفريل والأنهج المتفرعة عنه.- شارع الحرية والأنهج المتفرعة عنه.وأوضحت الشركة الوطنية في بلاغها، أن الاضطراب والانقطاع الظرفي للماء الصالح للشرب، هو نتيجة لعمليات تدخل فرق الشركة للقيام بالإصلاحات اللازمة، على إثر عطب فجئي طرأ على قناة التوزيع الرئيسية قطر 400 مم على مستوى المغازة العامة بباجة المدينة.ودعت الشركة متساكني الأحياء المعنية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، مشيرة إلى أنه سيتم تدريجيا استئناف التزويد بالماء، فور استكمال الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.