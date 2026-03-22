بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين تونس ومقاطعة شمال الراين-فستفاليا الألمانية

التقى القنصل العام للجمهورية التونسية بدوسلدورف (غرب ألمانيا) مصطفى زيري، مؤخرا، بمقر برلمان المدينة، رئيس لجنة الشؤون الأوروبية والدولية ببرلمان مقاطعة شمال الراين-فستفاليا "ستيفان انقستفالد".

ومثّل هذا اللقاء ، وفق بلاغ نشرته المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الاحد، مناسبة لتدارس سبل إرساء علاقات تعاون بين تونس وبرلمان المقاطعة، خاصة في المجالين البرلماني والاقتصادي، وذلك في سياق الاحتفال هذه السنة بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.


وأبرز القنصل العام خلال اللقاء، المسار الإصلاحي الذي تشهده تونس في مختلف المجالات، مؤكدا متانة العلاقات التاريخية مع مقاطعة شمال الراين-فستفاليا وما تشهده من تطور مستمر، إلى جانب ما توفره من آفاق واعدة لمزيد دعمها وتنميتها.


من جانبه، أعرب انقستفالد عن استعداد لجنة الشؤون الأوروبية والدولية بالبرلمان المذكور، لدعم علاقات التعاون مع تونس في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما عبر تبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز الشراكة الاقتصادية، فضلاً عن مزيد التعريف بالوجهة السياحية والاستثمارية التونسية بالتعاون مع الهياكل المختصة بالمقاطعة.
